超狂～金孫嘔血住院　雷龍嬤嫌伙食差買炸薯餅伺候

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

陪女兒DAHLIA住院那幾天，我們親眼見證鄰床的雷龍嬤真的好狂，她的小孫子因為高燒嘔血入院，但阿嬤替愛孫擋下所有的侵入式醫療檢查，最大極限是打點滴！除了首日來給醫療團隊各種下馬威以外，雷龍嬤在住院期間，還領著女兒跟女婿，做了一些很令我們百思不得其解的事情…。

入院第一天，醫師便跟他們交代，要給孩子吃一些清淡的食物，阿嬤說孫兒只吃肉鬆拌飯，其他的都不吃，惹得醫師直言：「肉鬆是加工食物，偶爾吃可以，但每餐給會營養不均衡！」阿嬤卻像耳朵閉起來起來那樣，對每個時段來給藥、量體溫的護理師說：「我孫子只喜歡肉鬆拌飯啦，其他的東西他不吃。」

一般家長都知道，發燒多是最具傳染力的時期，應該讓病童休息靜養，避免症狀加重或造成他人感染，但這位阿嬤，拿了公用的輪椅放病房，幾乎照三餐推孫子到外面晃，簡直把醫院當做shopping mall，而且阿嬤、媽媽、孫子都沒戴口罩，不怕你傳人，也要怕人傳你吧！果然，沒隔兩天，阿嬤就跟醫師抱怨：「我們家寶貝開始生痰了！」

孩子是因為高燒嘔血入院，但可能因為家屬不肯讓病童做侵入式檢查，加上吐血的部分是阿嬤主訴，醫護團隊沒有親眼看到也挺為難的，既然孩子口腔兩側有發炎，就先以「腺病毒」處理。

某個凌晨，小孫子不知道為什麼，突然大吐，把我們隔壁床也嚇醒了。隔早，心疼寶貝吐一晚的阿嬤，嫌醫院伙食不好，竟然推著孩子跑去買兩個街口外的麥當勞，帶回病房享用，當阿嬤問：「弟弟，你要不要吃薯餅？」我整個白眼都翻到後腦勺了，都吐成這樣還高油脂的炸物？

或許，您會問「這孩子的媽媽」呢？從頭到尾，媽媽都在旁邊，看自己的媽媽（雷龍嬤）發號施令，甚至連孩子的爸爸也沒有主見，岳母說什麼就什麼，結果，這照三餐推出去溜達的結果，就是養成孩子一回病房就哭鬧，甚至動手推打媽媽，家長的威嚴蕩然無存。

我說，這孩子1歲半就這樣，之後是要長成雷龍嗎？

親愛的雷龍嬤啊，現在是少子化的社會，您的金孫並不特別，這樣的教養模式，未來送到幼稚園，只會格格不入並造成老師困擾，也許等到上了小學，您還要用托育兒的方式，盯老師幫您孩子擦屁股呢！

雖說大人對待孩子應該慈愛，但這些放任的行為根本不是「愛」，而是「害」！讓孩子騎頭上，是您家的事情，我們這批路人管不著，可，這樣寵出來的，又是怎樣對社會沒有同理心的怪獸呢？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。