女護士遭精神病患「刀片割臉」血肉外翻　院方竟回這句讓她氣炸

▲刑護士臉部被躁鬱症患者劃傷。（左圖／翻攝自第五人民醫院官網，右圖／翻攝自觀察者網）

記者朱世凱／台北報導

任職河南省開封市第五人民醫院的護理師刑小姐表示，她所照顧的病患絕大多數在深夜就會入眠，卻有一名「躁鬱症」女病患突然在各個病房及走廊上閒晃，她向病患示意回房休息，卻被對方持刀片攻擊臉部，皮肉瞬間外翻。院方得知此事後竟回，「病患前後住院18次，從來沒有發生過傷人的事，為什麼偏偏就傷了她？」

綜合陸媒報導，刑護士負責的區域在醫院2號樓4樓的3病區，這個病區裡住著大約80名病患，與她同時值班的護士時小姐負責照顧重症病區的10名病患。刑護士說，事發在10月9日凌晨4點20分左右，當時一名患有躁鬱症的汪姓女子在走廊來回徘徊，之後對著她喊「熊貓眼（邢小姐眼部有些微黑色疤痕），我要砍你的臉。」

刑護士聽到後回應，「趕緊回病房，否則就約束你」，沒想到汪女拿刀片從側後方劃向她的臉，她隨即慌張轉頭了解情況又被劃傷額頭。一同值班的時小姐聽到呼叫聲後趕來，發現刑的臉部皮肉外翻、血流如注相當恐怖，而且額頭上的刀痕至少有一指的長度。

刑護士立刻被送往開封市中心醫院五福路院區緊急處理。醫生說，「這次手術總共縫了80多針，如果刀片劃到眼睛，後果不堪設想。」現在距離邢護士出院已經過去近兩個月，額頭的傷疤因為有頭髮遮蓋所以看不出來，但臉上橫斜十多公分的傷疤還是很明顯。

▼刑護士申報工傷。（圖／翻攝自觀察者網）

邢護士說，事情發生後，她曾經要求院方為她申報工傷，但是負責處理此事的院長助理陳金紅說這屬於刑事案件不能報工傷，而且院方認為將這件事情為「報復性傷害」，因為她曾和汪女發生幾次小衝突，才會遭到攻擊。「最後我和我的家人多次找南苑派出所幫忙，醫院才答應上報工傷，南苑派出所也開始立案調查。」

陳金紅表示，精神病人在入院是都要進行安全檢查，按道理講是不應該出現類似刀片這樣的凶器，但汪女因為患有躁鬱症已經先後住院18次，可以說是「經驗豐富」，她把刀片藏在內褲裡，醫護人員沒能發現，在她行凶的那天，男護士也是在一名女患者的幫忙下，才在汪女的會陰部找到刀片。

陳金紅接著說，「病人從年輕時就在這裡住院，到了今年63歲，從來沒有發生過傷人的事，為什麼偏偏就傷了她（刑護士）呢？」負責此案的警方說，因為該案件涉及到精神病人，而開封市沒有相關的鑑定機構，不能確認汪女是否具備完全行為能力，本週將會帶她去新鄉市進行鑑定，待結果出來後，再依法依規處理。