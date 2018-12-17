平價鞋偽裝高檔貨！　80網紅上當「狂買6千～2萬鞋款」

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美國平價鞋品牌「Payless」近日和行銷公司合作，將品牌偽裝成「來自義大利」的精品「PAYLESSI」。在PAYLESSI的私人派對上，許多沒發現掉入陷阱的網紅們開心購物、大讚鞋子做工非常好，最後被告知真相所有人都不敢置信，這個實驗影片曝光後引發議論，「他們讓這些網紅看起來很蠢」。

▲▼活動當天有許多網紅、部落客。（圖／翻攝自Payless YouTube）

為了這個行銷活動，Payless把「PAYLESSI」定位成義大利精品，開設官網、Instagram等社群帳號是必要的，店面選擇在加州高檔地段，店內設計則是仿照精品店裝潢，同時請來近80名網紅、部落客助陣，弄得相當有規模。

據了解，Payless的鞋子是屬於平價鞋，每雙約在600元台幣到1200元台幣之間，不過換成PAYLESSI價格可是飆漲10倍，約落在6000元台幣到2萬元台幣，必須強調是，兩者販售的鞋子「一模一樣」。但這些具有影響力的網紅們仍花錢不手軟，在短時間內就為「PAYLESSI」貢獻大把業績，還大讚做工很好、款式經典等。

▲Payless鞋子平價。（圖／翻攝自Payless YouTube）

不過Payless沒有收下這些錢，除了告訴這些網紅真相，還把鞋子當禮物送出，得知被騙，網紅們感到相當不可思議，沒有想到自己會上當。Payless的行銷長莎拉（Sarah Couch）表示，他們能讓消費者用經濟實惠的買到理想商品，以此吸引務實的客人。

這個實驗結果曝光後，引發網友討論，不少人認為相這是一個相當成功的行銷手法，也有網友重點擺在那些被打臉的「具影響力的時尚潮流人士」，還有人開始思考「貴是不是等於好」以及未來購物時是否該多進行自我判斷，而非一昧相信名人的生火文。