「拄拐杖、吸氧氣」也堅持上課　84歲嬤獲大學學位！

▲費恩（Janet Fein）撐拐杖吸氧氣仍堅持上課 獲大學學位。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

不少人秉持著「活到老，學到老」的精神，認為終身學習才不會被社會淘汰！美國84歲的珍妮特．費恩（Janet Fein）就實現了這樣的精神，即使他拄著拐杖、帶著氧氣裝置，也堅持絕不放棄，最後終於順利帶上學士帽，取得了大學畢業的學位。

據《福斯新聞》報導，育有5個小孩的費恩，77歲從秘書工作退休，因為沒有事可以做，也認為自己絕對不能因此而停止學習，於是進入德州大學達拉斯分校（University of Texas at Dallas）主修社會學。她表示，自己非常享受所有的閱讀和撰寫論文，「雖然每節課學的都已經早有認識，但後來也學到很多不同的東西，這讓我很開心。」

費恩表示，自己全心全意的只想獲得大學學位，即便自己現在的生活必須依靠拐杖和戴著氧氣，但她卻從來沒有放棄，到最後膝蓋真的不行了，於是最後一學期改成獨立學習，參加網路課程，直到拿完足夠的學分順利畢業。

根據美國國家教育統計中心的數據，65歲及以上的長者佔美國大學生的比例不到1%。依2015年的數據顯示，美國有約2000萬名大學生，而這些長者只佔了約67000人，費恩就是其中一人。

休士頓德克薩斯大學健康中心的樂齡主任卡梅爾戴爾博士說，「長者讓自己保持活躍是很重要的，給自己一個目標去達成，這種心態非常積極，也希望大家都能學習。」