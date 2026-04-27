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為求表現竊機密！翻拍2奈米數據數百張　台積電內鬼案判決理由曝

▲▼智財商業法院宣判台積電內鬼案。兩名在押被告，被提到法院聽判。右方黑衣，陳韋傑。左方白衣，陳力銘。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台積電內鬼案。右方黑衣，陳韋傑。左方白衣，陳力銘。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

從台積電離職到日商東京威力科創公司工作的工程師陳力銘，涉勾結仍任職台積電的2名工程師吳秉駿、戈一平，大量翻拍、竊取被列為國家核心關鍵技術的2奈米晶片製程機密，另名工程師陳韋傑涉洩露台積電14奈米以下製程機密給陳力銘，智慧財產及商業法院審結，今（27）日判決陳力銘10年、吳秉駿3年、戈一平2年、陳韋傑6年，陳力銘在東京威力公司的女上司盧怡尹被判10個月，緩刑3年；東京威力公司被判罰1.5億，緩刑3年可上訴。

本案源於陳力銘在台積電任職8年，曾參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作，離職前擔任台積電12廠的良率部門工程師，2022年從台積電離職，2023年到台積電的供應商東京威力行銷部門任職，新工作就是負責提供台積電蝕刻設備相關服務。

▲▼ 戈一平 。（圖／記者吳銘峯攝）

▲戈一平(右)。（圖／記者吳銘峯攝）

東京威力當時爭取台積電2奈米晶片製程蝕刻機供應資格沒過關，陳力銘為求表現，私下請仍任職台積電的學弟吳秉駿、戈一平幫忙，約在餐廳、住處等地碰面，說服吳、戈2人用公司配發電腦遠端登入系統，讓他從螢幕翻拍2奈米晶片製程、實驗數據等機密數百張，傳回東京威力存檔，用於改善蝕刻機台。

高檢署智財分署2025年7月8日接獲台積電通報竊密事件，查出陳力銘涉案，迅速指揮調查局新竹市調查站等幹員，搜索約談陳力銘與吳秉駿、戈一平到案，訊後均聲押禁見獲准。

智慧財產及商業法院指出，陳力銘為求個人之工作表現而犯案，造成台積電公司營業秘密可能外流之危險，並危及產業國際競爭力與國家經濟安全。經台積電公司具狀表明東京威力公司屬於其半導體製造設備供應商在台服務公司，並非其競爭對手，經調查陳力銘蒐集營業秘密，均未洩漏與東京威力公司及其母公司日商東京威力科創株式會社以外之第三方，且被告陳力銘充分配合且協助調查，經台積電公司表明願意接受其道歉，判決10年。

▲▼ 吳秉駿 。（圖／記者吳銘峯攝）

▲吳秉駿(右)。（圖／記者吳銘峯攝）

吳秉駿於偵查及歷次審判中自白，審酌吳秉駿造成台積電公司2奈米製程之機密資訊可能外流而喪失競爭優勢之危險，但其充分配合且協助調查，對於犯罪事實釐清及加速偵查機關進行本案調查，具有相當貢獻，並經台積電公司具狀表明原諒，判決3年。

戈一平於偵查及歷次審判中自白並因而查獲共犯陳力銘，審酌戈一平造成台積電公司2奈米製程機密資訊可能外流而喪失競爭優勢之危險，但其充分配合且協助調查，對於犯罪事實之釐清及加速偵查機關進行本案調查，具有相當貢獻，並經台積電公司具狀表明原諒，判決2年。

陳韋傑僅坦承客觀事實，且其擅自重製營業秘密屬於14埃米製程之機密資訊，此為台積電公司半導體製程從「奈米」邁入「埃米」時代先進技術節點，乃延續並保持在全球最先進製程領導地位關鍵，迄今亦未取得台積電公司之諒解，判決6年。

▲▼智慧財產暨商業法院審理台積電內鬼案，傳喚東京威力女主管盧怡尹。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳力銘在東京威力公司的女上司盧怡尹（右）。（圖／讀者提供）

盧怡尹刪除陳力銘翻拍台積電公司營業秘密圖檔，湮滅陳力銘涉案刑事證據，嚴重妨礙國家司法權之行使。然其在發現刪除電磁紀錄因不明原因回復後，主動通報東京威力公司，復由東京威力公司將此事發經過記載於書面陳報偵查機關，並於準備程序時坦認犯行，判10個月，緩刑3年。

東京威力公司未能善盡監督受雇人之企業社會責任，且依據該公司對陳力銘工作績效表現考核資料，清楚記載：「善用既有客戶資源取得有價值的資訊協助專案判斷」、「能蒐集到客戶與競業資訊，公司內部不易取得之訊息」等評語，可知東京威力公司清楚明瞭受雇人陳力銘可能利用舊識情誼而非法蒐集不易取得台積電公司內部資訊，侵害台積電公司營業秘密。東京威力公司承認犯罪，積極配合檢察官偵查及台積電公司內部調查，盡力降低本案對於台積電公司、半導體產業國際競爭力及國家經濟安全所生危害，並偕同其母公司日商東京威力株式會社與台積電公司達成和解，判決向台積電公司支付1億元，並向公庫支付5000萬元。

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