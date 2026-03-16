2026台灣燈會創1360萬人次！經濟產值破316億　嘉義被世界看見

▲2026台灣燈會正式落幕，翁章梁：嘉義終於被看見了 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署與嘉義縣政府共同主辦2026台灣燈會，今15日晚間正式閉幕，燈會以「光躍台灣‧點亮嘉義」為主題，13天以來累積參觀人次1360萬，創造經濟產值316億。透過燈藝創作、藝術表演及無人機展演，呈現嘉義從農業大縣走向農工科技大縣的城市轉型樣貌。

交通部常務次長林國顯、交通部觀光署長陳玉秀、嘉義縣長翁章梁及議長張明達在典禮中手持台灣燈會燈籠，交接給苗栗縣長鍾東錦及議長李文斌，宣布2027台灣燈會在苗栗。隨後進行最後一次主燈「光沐－世界的阿里山」展演，當展演結束，所有人拋出彩帶慶祝，象徵2026台灣燈會圓滿結束。

林國顯說，嘉義縣繼2018年舉辦燈會以來，8年後再次舉辦燈會，帶來傳統花燈之外，邀請世界各地團體到嘉義，把傳統燈會辦成活動嘉年華，成功讓世界看到嘉義，未來燈會移師到台三線苗栗，期望讓大家看見不同地區的特色。

翁章梁說，感謝13天來各界給予縣府團隊高度肯定與鼓勵，台灣燈會天天都精采，縣府人員天天都辛苦，但大家始終充滿活力，這份活力正是來自民眾的支持。

燈會期間很多民眾來了2次、3次，甚至10幾次，自己最大的感想就是「嘉義被看見了」，這遠比掌聲更重要，嘉義縣過去不常被注意到，透過這次燈會，大家看見嘉義的轉型與改變，也看見工作團隊的用心、紀律與行政效率。

翁章梁也說，燈會展現工藝師的創作能量，也展現與國際團隊連結的成果，成功把多元內容帶上嘉義舞台，許多節目獲得熱烈回響，昨晚愛爾蘭踢踏舞演出吸引將近4萬5千人到現場觀賞，展現燈會強大的魅力。

大家一起經歷被稱為「台灣燈會天花板」的活動，這是最讓人安慰的事，參與的民眾水準都非常高，空間維護得非常好，希望台灣的活力、創意存在這塊土地上、存在每個人的血液裡面，台灣跟嘉義一定會更好。