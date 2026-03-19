2026台灣燈會圓滿落幕　高鐵嘉義站單日5.4萬人次創紀錄

▲▼ 2026台灣燈會圓滿落幕 高鐵嘉義站疏運再創紀錄：單日5.4萬人次登峰 。（示意圖／高鐵嘉義站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會已於日前圓滿落幕，精彩的展演內容吸引全台人潮湧入，也推升高鐵嘉義站運量攀上新巔峰。根據台灣高鐵公司統計，燈會期間（3月1日至3月15日）總旅運人次高達43.1萬，平均每日服務近2.9萬人次；其中旅運最高峰出現在3月7日（週六），單日進出站人次突破5.4萬，刷新嘉義站營運以來最高紀錄。

為因應暴增的賞燈人潮，高鐵公司於燈會15天內共加開81班次列車，相較2018年嘉義燈會大幅增加50班次。疏運策略上，特別強化「台中—左營」區間車服務，並機動調整晚間熱門車次之自由座車廂數。

嘉義站表示，本次疏運成功的關鍵在於「動線分流」與「科技應援」。車站首度增設移動式閘門以加速進出站作業，並派駐大量人力導引轉乘接駁。在各單位全力投入下，燈會期間列車可靠度及發車率均維持100%，準點率更高達99%以上，確保旅客享有安全、快速且準點的旅運服務。

高鐵嘉義站對所有旅客的配合表達深切感謝，讓此次高強度的疏運任務圓滿達成。未來，台灣高鐵將持續發揮國家交通骨幹角色，結合地方盛事提供更智慧、便捷的運輸品質，以實際行動回饋社會，推動地方觀光與公共運輸的永續發展。