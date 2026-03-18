2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義優鮮水產推限定優惠

▲嘉義優鮮水產電商3月底前推出「台灣燈會限定回饋」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為期13天「2026台灣燈會在嘉義」圓滿落幕，嘉義優鮮館也吸引眾多民眾選購，其中水產品更讓消費者愛不釋手，為延續民眾的熱烈支持，嘉義縣政府「嘉義優鮮水產電商平台」特別推出「台灣燈會限定回饋·來點嘉義海味」優惠，活動到3月31日止，有「全館任選兩件7折」及「滿千免運」雙重好康回饋給國人。

電商平台即日起至3月31日止，消費者只要在平台上選購，即可享有「全館任選兩件（含）以上商品享7折」及「滿千免運」雙重優惠，且可以同時合併使用，讓民眾能以最實惠的價格，輕鬆入手嘉義的鮮美海味。

嘉義縣政府自建「嘉義優鮮水產電商平台」 https://www.chiayumfresh.com.tw/ ，結合「嘉義優鮮」品牌與線上購物，在地優質水產品用最便捷且新鮮的方式直送消費者手上，集結17家業者、嘉義優鮮認證近百項水產商品，帶來來自嘉義沿海的健康美味。

燈會期間，嘉義優鮮館內的燈會聯名限定伴手禮非常受民眾喜愛，包括烏魚子蛋捲、藻平衡海藻禮盒、兩種魚酥、虱目魚尬鮪魚鬆，以及故官聯名的虱目魚絲、多蝦虱目脆餅、烏魚子爆米花等人氣商品，在電商平台上都可以選購得到。

嘉義縣長翁章梁表示，「嘉義優鮮」不僅是品質的象徵，更代表在地農漁民長期投入與用心經營的成果。縣府也將持續透過品牌推廣與多元行銷方式，提升嘉義農漁產品的能見度與競爭力。

邀請民眾把握本次活動期間的優惠機會，透過「嘉義優鮮水產電商平台」選購來自產地的新鮮水產，以實際行動支持在地農漁民，讓嘉義的優質海味被更多人看見與品嚐。

嘉義優鮮水產電商平台：https://www.chiayumfresh.com.tw/

嘉義優鮮水產電商平台官方LINE：https://lin.ee/5XM3pWy