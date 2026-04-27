吹風機藏K他命！花蓮夫婦遙控泰籍傳播妹運毒　他帶4女躲摩鐵被逮

▲警方從泰籍女子行李箱內吹風機查獲夾藏市價約330萬元毒品「剴他命」。（圖／航警局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

花蓮縣45歲江姓男子與41歲妻子趙女遙控泰籍23歲傳播妹，自泰國攜帶夾藏毒品愷他命之吹風機來台企圖闖關，於機場當場識破被捕，航警局會同相關單位驅車前往花蓮圍捕，江嫌在得知計畫敗露後，帶著4名泰籍女子躲進汽車旅館企圖規避查緝，最後警方請來江嫌家屬進行勸說，讓江嫌乖乖束手就擒。全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

航空警察局與財政部關務署臺北關執行邊境毒品查緝勤務時，於今年1月底發現1名自泰國搭機入境旅客泰籍S女所攜行李箱可疑，經開箱檢查，當場查獲行李內吹風機夾藏第三級毒品愷他命，毛重1,650公克，毒品市值330萬元，立即依法逮捕。

▲再循線前往花蓮逮捕主嫌江姓夫妻。（圖／航警局提供）

經查泰籍S女係受江姓與趙姓夫婦指示，來台從事坐檯陪酒傳播小姐，並自泰國協助攜帶夾藏毒品之吹風機闖關，入境後再由S嫌前往花蓮將夾藏毒品之吹風機交給江姓與趙姓夫婦。

警方專案小組隨後前往花蓮執行圍捕，江嫌在得知計畫敗露後，帶著4名泰籍女子躲進汽車旅館企圖規避查緝，警方與江嫌在旅館展開數小時的「心理戰」，最後警方祭出溫情攻勢，請來江嫌家屬進行道德勸說，終於成功擊碎其心防，讓江嫌乖乖束手就擒。