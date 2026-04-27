台南3歲女童突抽搐昏迷　警火速開道5分鐘送醫救命

記者林東良／台南報導

台南市官田區一名3歲女童26日上午突發抽搐並失去意識，家屬緊急自行開車送醫途中，向麻豆分局員警求助。警方立即啟動警示燈與警鳴器開道，原本約13分鐘車程大幅縮短為5分鐘，順利將女童送抵麻豆新樓醫院，經醫護人員搶救後已恢復意識，所幸無大礙。

▲3歲女童突發抽搐失去意識，警方火速開道送醫。（記者林東良翻攝）

麻豆分局指出，當時麻豆派出所警員邱猷嘉正在麻豆區寮子廍執行易肇事路段交通事故防制守望勤務，突見一輛白色自小客車緊急停靠，駕車母親神情慌張求助，表示車上3歲女兒突然失去意識。車內父親也焦急萬分，情況十分危急。

邱猷嘉見狀當機立斷，立即開啟警示燈與警鳴器，沿途鳴笛示警並謹慎通過各路口，全力協助開道，將原本需時13分鐘的路程壓縮至5分鐘，迅速抵達麻豆新樓醫院，成功爭取寶貴黃金時間。

警方表示，女童送醫時仍處於無意識狀態，經醫護人員檢查與緊急處置後，逐漸恢復意識，家屬見女兒甦醒，才終於放下心中大石，並不斷向警方表達感謝之意。

麻豆分局分局長洪國哲表示，員警平時執行守望勤務，不僅能有效降低交通事故，也能提升見警率，在關鍵時刻提供即時協助。本案中員警判斷迅速、處置得宜，成功協助女童及時送醫，表現值得肯定。

警方也呼籲，用路人如聽聞警笛聲，應立即減速並主動禮讓執行緊急任務的警消車輛，讓生命救援的道路暢通無阻。畢竟，有些時候，讓出的一個車道，可能就是替別人爭取一條生路。