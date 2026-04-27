柯文哲夜訪醫院「了解病情」惹議　陳佩琪：民進黨政府也曾拜託柯

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭爆深夜至醫院替黨部員工關心家屬，還要醫護說明病情，引起議論。柯文哲則回應，「只要時間允許範圍內，如果能夠給一些專業建議、安慰到家屬，我都願意盡可能的去做，但願不要因為我的出現，造成醫護困擾」。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（27日）表示，知名人物的請託也很多啊，柯說民進黨政府曾公然拜託或要求的也不少。她感嘆，「打柯」比「總統不能出訪」重要外，甚至比「國人吃發芽馬鈴薯」這種民生議題還重要。

陳佩琪發文表示，改講些自己比較了解的「醫師去醫院看病人」這種事好了。先生柯文哲過去不論是在醫界25年、或離開醫界這10年來， 被要求去看重症危急的病人是多到不計其數，不知為何常是在晚上時間， 一方面是晚上有空， 方面也是白天做醫療處置，併發症通常是晚上才顯現出來。

陳佩琪指出，若是親朋好友、不知名人士請託當然不會被爆料，可是知名人物的請託也很多啊， 甚至柯文哲說民進黨政府也曾公然拜託或要求他去看的也不少，(印象最深的是2021年一月軍工廠爆炸，有官兵嚴重燒燙傷，裝葉克膜搶命)。

陳佩琪直言，這種新聞，媒體不知寫過多少遍了，也不知道為何這幾天、這種新聞會大到則數多外，還占據媒體版面好幾天，而且網紅、柯黑、綠醫還都不夠力， 最後竟還勞煩衛福部長跳下來一起打，「打柯」比「總統不能出訪」重要外，甚至比「國人吃發芽馬鈴薯」這種民生議題還重要。