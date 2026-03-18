台灣燈會爆熱潮！「？磚塊」提燈全發完　網路盜售猖獗

▲2026台灣燈會「？磚塊」小提燈全數發罄，縣府籲民眾警惕網路詐騙。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會在嘉義引發全國觀光熱潮，其中結合創意與設計感的「？磚塊」小提燈，因造型獨特且具收藏價值，自燈會開幕以來便成為民眾爭相索取的焦點。嘉義縣政府今（18）日正式對外宣布，所有「？磚塊」小提燈已在燈會期間全數發送完畢。然而，近期網路平台卻出現大量販售、預購提燈的貼文，縣府嚴正澄清，從未授權任何管道進行商業販售，呼籲民眾切勿購買不明來源產品，以免蒙受詐騙損失。

嘉義縣政府表示，本次燈會推出的「？磚塊」小提燈是為了推廣地方觀光與節慶文化而設計，採現場排隊或指定活動預約發送，屬於非賣品。由於小提燈深受大眾喜愛，供不應求，近期在 Threads、Facebook 臉書社團及部分知名電商購物平台上，頻繁出現以「現貨供應」、「代購」或「團購」為名目的販售文章。更有民眾在相關貼文下方留言詢問購買方式，引起縣府高度關注。

針對此現象，縣府相關部門強調，嘉義縣政府及燈會主辦單位從未透過任何網路平台、實體店面或電商管道販售「？磚塊」提燈。這些在網路流傳的販售資訊不僅未經授權，更可能隱藏詐騙風險，例如收到與實品不符的劣質仿冒品，甚至在匯款後遭到封鎖，導致求償無門。

嘉義縣政府提醒民眾，若在社群媒體或拍賣平台看到類似廣告，請保持冷靜，謹記「不購買、不匯款、不提供個資」的三不原則。如發現疑似詐騙情形，應立即截圖存證，並撥打「165反詐騙專線」進行查證與報案，透過全民共同監督，遏止不法份子藉燈會熱潮牟取暴利。