高鐵攜手3大電信砸20億升級通訊　年底前「南港=板橋」上網不斷線

▲高鐵與3大電信業者簽署「高鐵2.0」全線通訊品質升級合作備忘錄。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵今（25日）與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信簽署合作備忘錄，宣示啟動「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，預估耗資20億元，今年底率先改善南港到板橋地下段通訊品質，2027年底全線升級。

高鐵全線350公里，行經52處隧道、地下路段，總長68公里、約占19%，過去雖進行通訊改善，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸，特別是南港至彰化八卦山間較多地下段及隧道，手機通訊和上網品質差受詬病，包括長約21公里的南港到板橋地下段，以及長約7.3公里的八卦山隧道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為強化高鐵隧道通訊優化，台灣高鐵攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信今舉行「『高鐵2.0』全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮」，將由台灣高鐵公司提供場地與電力、三大電信業者共同投入建置，合計約20億元。

根據規劃，高鐵將針對沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」(RRH)，設置數量更增加至超過2,200座，預計今年底前，可望大幅改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，2027年底提升全線通訊品質，旅客行動通話將可一路暢通，瀏覽網頁和影片不斷線。

測試訊號從2格變5格 車上看串流有望不卡

高鐵董事長史哲表示，高鐵通車邁入20年，民眾問高鐵何時全線通訊品質可以暢通，車廂要寧靜、通訊要穩定，高鐵2.0計畫希望為未來20年打下基礎。

史哲強調，透過與電信業者四方合作，今年底南港到板橋、桃園段通訊品質將解決，今年2月台北到板橋1.5公里測試，訊號從2格變5格，明年底全線完成後希望可以滿格，未來高鐵在人民生活中將有不一樣的樣貌，「明年在高鐵上看Netflix應該沒問題。」

▲高鐵攜手3大電信業者推動「高鐵2.0」全線通訊品質升級。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長陳世凱表示，高鐵通訊品質改善是半年前就跟高鐵公司討論，希望趕快來做，半年後就看到合作和初步成果，速度跟高鐵一樣快，三家電信業者也願意攜手合作，是交通業整合的典範。

陳世凱強調，高鐵明年除了有新車外，通訊上也會感受到過去20年無法感受到的順暢，不斷線也不斷連，未來民眾在高鐵上追劇很便利，不用先下載再上車，可以在車上即時看，全台灣的老公也沒有藉口接不到電話。

台灣高鐵說明，為讓旅客在列車高速移動時，享有不斷線、低延遲的連線服務品質，高鐵及三大電信業者計劃導入先進的行動通訊架構及新一代5G通訊設備，取代舊有的中繼傳輸模式。

四方已於今年2月先行進行「技術試作」，確認計畫內容可確保高鐵在隧道、地下路段內訊號獲得顯著改善，進一步全面優化全線4G、5G行動通訊品質，克服列車在高速行駛下產生的訊號不連貫與頻寬瓶頸，提升高鐵沿線整體通訊品質。

夜間施工僅4小時 工程挑戰高

高鐵指出，這次升級計畫僅能利用列車收班後、短短約4小時的夜間維修時段施工，時間壓力非常大，也是這次計畫最大的挑戰。

高鐵表示，將優先針對南港─板橋地下隧道、沿線連續隧道群等關鍵基地台進行升級，後續再擴及雲、嘉、南等開放路段。

此外，除沿線通訊品質改善外，高鐵將同步推動「列車 Wi-Fi 優化專案」，將全車隊車廂通訊品質升級至 Wi-Fi 6技術並擴充後端頻寬，滿足即時連線需求。

根據規劃，高鐵預計2027年7月前完成12車站及34組700T列車設備更新，另外12組N700ST新世代列車將依交車期程建置免費Wi-Fi。