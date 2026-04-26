夏天還沒到...捷運「地獄車廂」開啟！通勤族崩潰： 根本逃不掉

▲隨著氣溫逐漸升高，國內大眾運輸的「味道危機」再度浮現。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

隨著天氣越來越熱，台灣大眾運輸的「味道危機」再度浮現。一名網友抱怨，夏天還沒到，大眾運輸車廂內漸漸已能聞到各種汗臭、狐臭味，體驗簡直像是「地獄車廂季節再度開啟」，話題引起大票通勤族共鳴。

原PO在Threads發文抱怨表示，夏天還沒到，國內大眾運輸已經開始出現「味道危機」，包含沒洗澡的體味、刺鼻香水融合汗水的臭味、沒洗頭的油垢味、狐臭味、尿騷味、衣服沒乾的潮濕味，甚至是廚餘味、臭屍味，最恐怖的是這些難聞味道有時會全部混在一起，令人相當不適。

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原PO強調，自己本身有做好味道管理，上述種種味道也是出於實際搭乘的體驗，沒有刻意暗指或針對哪些族群。

貼文一出讓許多有在搭乘公車、捷運的網友產生共鳴，因為有些味道光靠戴口罩根本無法阻絕，「男性汗臭味?那個味根本都逃不了，人擠人時真的會崩潰」、「有戴口罩，但移工刺鼻香水味還是聞的到」、「還有別人的口臭」'「還有老人味、瘋狂流汗後的酸味?」「光看文字我就開始聞到味道了…」。



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