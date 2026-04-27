後天鋒面影響降雨機率增　勞動節連假全台高溫炎熱

記者周湘芸／台北報導

今天各地天氣穩定，明天東半部及恆春水氣增多，周三至周四鋒面及東北季風影響，全台都有降雨機率，北部溫度下降。周五至下周日勞動節連假回到多雲到晴好天氣，各地高溫炎熱。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天南方水氣影響，雲量較多，東半部及恆春降雨增加。周三至周四鋒面及東北季風影響，全台都有降雨機率，周五至周末水氣減少，各地多雲到晴、高溫炎熱。

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黃恩鴻指出，今天水氣較少，僅東半部及恆春有零星短暫陣雨，其他地區晴到多雲，午後山區有零星降雨。明天環境為東至東南風，高溫悶熱，南方水氣增多，東半部及恆春有局部短暫陣雨，西半部雲量增多。

他表示，周三鋒面通過，東北季風影響，各地都有短暫陣雨，中部以北雨勢較明顯，可能伴隨雷雨。周四水氣仍多，各地有短暫陣雨，西半部局部有雷雨。周五至周末水氣減少，各地多雲到晴、高溫悶熱，僅東半部及恆春有局部陣雨，其他地區午後也有局部陣雨。

溫度方面，他指出，今、明天各地高溫30至32度，低溫21至23度，要留意日夜溫差大。周三至周四鋒面及東北季風影響，各地高溫明顯下降，周四中部以北、宜花高溫22至24度，低溫18至20度。周五至下周日環境為東風至東南風，氣溫回升，高溫都有30度，低溫21至23度。

黃恩鴻也說，周三前馬祖留意低雲或霧。另外，周三東南部有焚風，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）