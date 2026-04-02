LINE被盜1月就發生！苦主打給台哥大「還跟我保證沒問題」：請面對

▲近日有多名網友LINE被盜用。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE爆發大規模帳號盜用狀況，發生用戶幾乎都集中在使用台灣大哥大的電信用戶，對此，台灣大哥大緊急發出聲明，強調狀況都是發生在原台灣之星用戶上。事後有幾名網友指出，帳號被盜用的狀況並不是這兩天才開始，其實1月就曾發生過類似情況。

多名用戶LINE被登出

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LINE這兩天傳出大規模異常登出情況。多名用戶指出，LINE帳號突然被登出，之後再嘗試登入時，畫面卻顯示「無法找到此帳號的認證資訊」。針對災情，大多是發生在台灣大哥大用戶身上。

台灣大哥大發聲明

對此，台灣大哥大緊急發出聲明表示，台灣大哥大用戶於首次使用遠端聽取時，系統皆強制要求自行設定密碼。所有用戶於啟用「遠端聽取功能」前，皆須完成個人化密碼設定，以強化驗證機制並降低未經授權存取之風險。

聲明還指出，針對部分原台灣之星用戶若尚未完成自設密碼或仍沿用初始設定之情形，本公司即日起已全面取消預設密碼機制，確保相關安全控管水準與現行規範一致。請原台灣之星用戶由手機撥打123、運用台灣大哥大APP，或致電客服等方式，完成個人化密碼設定。

網路上，有不少網友建議將「語音信箱」先關閉，降低帳號被盜用的可能性。台灣大哥大建議用戶，要落實語音信箱密碼管理。

被盜用狀況1月就發生

▲LINE被盜用的狀況，1月就曾發生過。（圖／翻攝自Dcard）

聲明曝光後，就有網友指出，其實被盜用的狀況早發生在今年1月。他本來是台灣之星188用戶，當時他不斷收到驗證簡訊，即便什麼都沒做，LINE仍被登出。其他苦主也留言「台星188+1，也是一月遇到相同情況！」

還有網友直言，「對！1月就發生了，我是1/20被盜，有去備案。那時候我有打台灣大哥大客服，請他們注意資安，他們還跟我保證沒問題，結果就是現在這樣。LINE被盜真的損失很多，以前的照片、對話紀錄、回憶等等，一瞬間都沒了，請台灣大哥大面對、好好處理受害者損失」。

瀏覽Dcard，1月時也有網友發文表示，她一直收到認證碼的簡訊，當時詢問過台哥大，對方只是請她報警。其他網友則說，「我也是簡訊碼寄過來三分鐘後，帳號就被盜然後刪除了，不過當時也沒有語音電話打給我，今天問台哥大他們也說沒有人進線語音信箱」、「我也是台哥大的，也是被盜用，有先打去客服關閉語音信箱，後續就沒有收到驗證碼的簡訊」、「我也是一樣，昨天一直收到（至少30則）」。