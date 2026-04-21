快訊／台中悍女攻擊女律師2罪合判2年2月　打理事長巴掌案明開庭

記者許權毅／台中報導

台中市一名個性兇悍的林女，因為跟弟弟打官司，對弟弟的2名律師攻擊、恐嚇殺人，後來又當眾毆打律師公會理事長吳中和，最終遭到收押。林女攻擊2名女律師的案件，今日下午宣判，中院判林女傷害罪1年2月、恐嚇危害安全1年，尚未定應執行刑，攻擊吳中和案，明日審理。

▲台中林女攻擊2名女律師，今宣判，攻擊律師公會理事長吳中和案，明日審理。（圖／ETtoday資料照）



本案源起一名林女（45歲）因為姊弟財產糾紛，林女弟弟對姊姊提告，林女對弟弟的2名律師出言辱罵、攻擊，林女作為惡劣，竟然持著不明液體，在法院外埋伏，緊緊跟著女律師到小巷，開始潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師。

檢方認為，林女先後對對造之2名律師不滿，法敵對意識非低，依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴，建請法院從重量刑。

沒想到，今年3月17日林女因為該案出庭，當眾不斷怒嗆吳中和，甚至要吳把「記者名單交出來」，並當眾打了吳中和一巴掌，引起在場10多名律師不滿，質疑法警應該用現行犯逮捕林女，案件還擴大延燒到司法院層級。最終，林女因為事發後又在網路上放話「要殺人」，要殺害吳中和等律師，遭檢方當庭逮捕收押至今。