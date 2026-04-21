新北「阿法」追撞前車側翻　20歲情侶藏4顆喪屍煙彈慘了

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（20日）晚間發生車禍，一名20歲林姓男子駕駛俗稱「阿法」的黑色休旅車，載著女友行經環漢路三段時，疑因未注意車前狀況，追撞前方轉彎車，導致車輛失控側翻，橫躺在對向車道，造成林男身體擦挫傷。警方到場後在車內及同車女友身上共查獲4顆「喪屍煙彈」（依托咪酯），林男經唾液快篩呈毒品陽性反應，訊後依毒品罪移送偵辦，事故原因則待警方調查。

▼黑色阿法（紅圈）追撞白色小客車後側翻到對向車道。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

昨天晚間9時許，當時44歲汪姓女子正駕駛白色小客車沿環漢路行駛，並準備左轉進入中環路。不料，後方林姓男子駕駛的黑色「阿法」休旅車疑因未注意車前狀況，高速追撞汪女車尾。猛烈的撞擊力道，讓阿法當場失控重心不穩，整輛車向左側翻覆，滑行至對向車道。汪女雖受到巨大驚嚇，所幸並未受傷。

新莊警方與救護人員獲報趕抵，在林男車內搜出一顆「喪屍煙彈（依托咪酯）」及一組吸食器，經唾液快篩後，林男呈現毒品陽性反應。隨後，警方在林男同行的20歲黎姓女友身上，又搜出3顆同類型的毒煙彈。

林男供稱當時正載著女友準備要去找朋友，卻對車內及女友身上的毒品來源含糊其辭，無法交代清楚。警方初步對雙方駕駛進行酒測，數值均為0。全案訊後依毒品罪，將林男及黎女移送新北地檢察署偵辦。至於詳細的肇事責任，則由交通分隊調查釐清中。

▼警方在阿法車內及黎女身上共查獲4顆喪屍煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）