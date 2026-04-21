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社會 社會焦點 保障人權

認罪沒用！五口命案李惠雯再押2個月　法院認定打假針、害人輕生

▲▼ 李惠雯 。（圖／記者許權毅攝）

▲五口命案主嫌李惠雯近日遭續押2月。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案主嫌李惠雯案被起訴後，全案已於10日辯論終結，預計5月20日宣判。李惠雯於審理時全數坦承犯行，希望能先交保離開看守所，但法院近日裁定延押2月，主因是李惠雯曾於警詢時打假針躲避偵查，又曾跟證人串證，加上使得5人輕生死亡，犯罪金流高達1500萬以上，不准她交保，裁定繼續羈押兩個月。

檢方追查，李女在2024年6月接觸王家大姊、二姊以及王母後，先以投資團購事業可以每月穩定獲利10％為由，吸引王家人加入。王母陸續以王父名義開出43萬2千元、30萬、10萬元支票，王家二女兒也以刷卡方式投資30萬元。

之後，李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金。王家人投入款項卻被李轉作他用，王家起疑後，開始遭李惠雯恐嚇，求償530萬「違約金」，最終導致5人決定赴死。檢方認為，李惠雯毫無悔意，具體求處15年以上重刑。

▲檢方求處李15年刑期，結果將出爐。（圖／記者許權毅製）

檢方說，李女從2024年起就已經沒有收入，為了還債而利用團購事業可穩賺10％獲利話術、黃金代購可抽佣等詐騙，最後收到的錢用在自己身上，惡性重大。李女讓王家五口精神壓力大，明知雙方無契約，卻不斷以莫須有的違約金增加王家債務，金額達到530萬（加上其餘被害人總計洗錢詐欺金額為1570萬），為了一己私利，極其惡劣，不可輕判，應受到最嚴厲的懲罰。

▲五口命案王家人集體離世。（圖／記者許權毅攝）

王家女婿告訴代理人林瓊嘉表示，過往詐騙都是一罪一罰，本案不應以被害人人數來計算罪數，因會變成輕縱。李惠雯被檢方求處15年以上之刑，因為李女先是詐騙，又以違約金討錢，甚至最後恐嚇，有給王家人機會過嗎？相信李女也是愛家人，才會「努力詐騙」，但同理而言，誰希望家人受傷？

王家女婿在庭上說，這件事有被誤解的真相，不是一場單純的輕生，家人受到言語壓力，遇到絕境，不是不想活，而是無法再承受，若有選擇，誰會選擇做出這種事，家人在事發到死亡之間，沒有放棄過生存的念想，沒想到遇到這種壓力。王家女婿也說，希望給李惠雯嚴懲。

李惠雯羈押期滿，法院考量先前李惠雯遭續押時，就因為曾串證、迴避偵查而打假針，且導致被害人輕生死亡，危害極其重大。本次雖於審理時全數坦承犯罪，但是仍有逃亡可能，加上涉案金額高達1500萬餘元，影響人數眾多，所涉法條最輕本刑為3年，已裁定自14日起延長羈押2月。

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