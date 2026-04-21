快訊／辣椒水之亂　劉岑妤撤告「拎飲料慰勞」：別再政治鬥爭

▲到派出所報案遭辣椒水襲擊的劉岑妤，如今真相大白後，拎著飲料，前往派出所撤告。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

民眾黨參選人劉岑妤日前在前主席柯文哲陪同下前往逢甲夜市掃街，傳出遭辣椒水襲擊，隔天大動作到派出所報案。未料，真相大白竟是轄區維安的分局長周俊銘測試辣椒水誤傷，周俊銘遭依傷害罪嫌函送地檢。劉岑妤21日上午發聲明表示，已經前往派出所撤回告訴，也感謝警察不護短，拎著飲料前往派出所，要感謝員警的辛苦，想要為此辣椒水之亂畫下句點。

▲劉岑妤在柯文哲陪同下前往逢甲夜市掃街。（圖／記者游瓊華翻攝）



事件發生後，網路上質疑聲浪四起，有人傳言自導自演；但也有網友貼文指出是雙載騎士在空中沿路噴灑，說的煞有其事，警方昨天召開記者會，真相大白。

劉岑妤指出，這幾天感受到非常大的壓力，今天上午前往派出所撤回告訴，感謝警察不護短，將這起案件調查成功。劉岑妤強調，這個案件已告一段落，希望社會回歸和平，不要再做無謂的政治鬥爭。

昨日警察局大動作召開記者會，公布柯文哲等人遭噴辣椒水真相，竟是從警近30年的第六警分局長周俊銘，因辣椒水漏液，所以連4次朝地面噴灑辣椒水。周俊銘遭記過調職，警察局長吳敬田也自請處分並向民眾黨致歉。