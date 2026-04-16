北京「鄭習會」4大戰略目標　國安官員：表面大禮包實際是亮刀

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日完成「2026和平之旅」，在與中共中央總書記習近平會面後，中方也隨即宣布10項對台政策。針對北京為何在此時安排「鄭習會」，我國安官員受訪時，歸納出北京4大戰略目標，包括把台灣從世界舞台抽離，納入一中框架，並在「川習會」前製造台灣人支持統一的假象，進而瓦解美國支持、解除台灣武裝，並以假利多分化台灣，同時包裹和平攻勢進行軍事壓迫等，表面上遞出大禮包，實際上是在亮刀。

國安官員指出，北京第一個目標，是試圖把台灣從「世界舞台」抽離，並納入「一中框架」。他表示，這次10項措施，就首次以明文方式以「九二共識、反台獨」為前提，且把台灣、台海納入「一中」，國共以外，台灣人都變成所謂的台獨，而國際友盟都變成外力。

國安官員分析，這是北京將兩岸事務徹底降格為「一中框架」，從技術上排除台灣民選政府的合法地位；同時，把國民黨塑造成北京落實對台政策的實質代理人。

北京第二個目標，國安官員分析，是在「川習會」前，製造「台灣人支持統一」的假象，瓦解美國對台支持，並解除台灣武裝。

該官員表示，北京所安排的這個時間點，目的上是在美國總統川普、習近平會面前，向美國傳遞「台灣多數民意支持與中國統一」，只要美國不再對台軍售，兩岸可以和平解決的訊息，同時也以各種方式拖延台灣內部的總預算、軍購的審查進程。

不過，國安官員表示，台灣的實際情況不是如此，北京想要暗示「台灣人民期待統一」的論述，但根據政大選研的最新民調，中國人認同只有2％，對中共好感度也是史上最低、不到10％，而「一國兩制」更有超過80％民眾是明確拒絕。

國安官員說，北京也想暗示一個「國共共識可以代表台灣」的論述，但是從過去幾年的大選數據來看，2016年、2020年總統大選國民黨兩度敗選，而2024年國民黨的總統得票率也僅有33.5%。

北京第三個目標，國安官員說，是以「假利多」，來分化台灣內部。他表示，10項措施的設計，具有明顯的分化特徵，像是農漁產品便利部分，就是針對綠營傳統票倉，南部的農漁業選民，而金馬「四通」政策，則是針對藍營執政的縣市；而在影視與微短劇政策上，就是針對演藝產業；食品註冊便利政策，則針對糕餅、酒類業者；台灣本島自由行，當然就是針對觀光業者。

該位官員說，非常明顯的，北京想要形成一種「北京給好處，民進黨政府是阻礙」的敘事架構。

至於北京第四個目標，國安官員指出，是「和戰兩手的展現」。他說，北京嘴巴上沒有作聲，但是外媒已經揭露，中國近期在區域周邊的軍事部署，大規模且遠遠超過其國土防衛的必要，這是典型的「包裹和平攻勢的軍事壓迫」。他說，北京是表面上遞出「大禮包」，但實際上是在亮刀。