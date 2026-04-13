獨／露營區性侵少女爆案外案！警洩密軍人兒+假律師...家屬氣炸

▲本案承辦人仁愛警分局包姓員警，涉嫌將案件卷宗洩密給許男及謝男，檢方依法起訴。（圖／翻攝仁愛警分局臉書）



記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉某露營區去年發生業者之子許姓男子，遭指控涉嫌性侵遊客的15歲女兒，案經遊客提告，竟衍生案外案，仁愛警分局包姓員警在案件調查過程中，涉將少女的筆錄內容，讓涉案人許男及1名自稱律師的謝姓男子任意閱覽、翻拍，並由謝男將卷宗資訊提供給許母，嚴重影響偵辦方向，事後檢方發現謝男根本不具律師資格，近日依洩密、違反律師法等罪嫌起訴包姓警員及謝男。

許男在案發時隸屬陸軍52工兵群，現已遭到汰除。檢警調查，許母、許男於案件發生後，需要法律幫助，找到1名謝姓男子（據悉為許男友人）幫忙，謝男向許母誆稱自己是律師，在法律事務所工作，可以協助許男案件等語，先後要求許男匯款共5萬4000元，作為處理刑案、調解費用。

去年8月24日，本件性侵案的承辦人包姓員警，通知許男製作筆錄，許男遂和謝男前往南投仁愛警分局偵查隊，但包男明知謝男沒有律師資格、也非許男親屬，卻於進行警詢程序之前，用手輕拍桌面，暗示謝男可自由閱覽桌面上的文件，隨後自己離開偵詢室，放由許、謝2人共同接觸偵查卷宗及少女筆錄，再由謝男以手機全數翻拍相關內容，以此竊錄少女警詢非公開言論。

後來本案在網路爆發，許母為回應網友輿論，當時發出2篇聲明，其內容就提及上述調查資訊，包括「其子原在烤肉區旁邊幫忙時，女方母親主動表示少女想認識他，此說法也刊載在警訊筆錄中」、「男女方接下來就如情侶般牽手閒逛，互動融洽，也被其子友人目睹」等語，將互動過程描述的鉅細靡遺，原用意是為了強調許男未有實施強制性交，未料竟成了包姓員警洩密的鐵證。

本案緣起於去年8月，少女家屬在社群網站爆料，指控一家人前往仁愛鄉某露營區，遇到每逢部隊休假就會返回幫忙自家露營區生意的許男，許僅因「眼神對到、覺得喜歡」就將少女帶往密閉空間性侵得逞，少女於事發後數小時向家人反映，隔天由家人陪同前往台中市住家附近派出所報案。

全案南投地檢署近日偵結，檢方認定許男涉犯對14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌，依此起訴；家屬提告的強制猥褻罪嫌，因罪證不足不起訴，此部分家屬將提出再議。包姓員警與謝男，分別依洩漏國防以外應秘密文書罪，以及詐欺、妨害秘密罪、律師法起訴。