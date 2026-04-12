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心碎！印尼6歲童喊「媽媽」衝出馬路　遭卡車撞死

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲6歲童衝出馬路，遭卡車撞死。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一名6歲男童疑似因為尋找母親，在房子鐵門未關上的狀態下，突然一邊呼喊「媽媽」、一邊毫無防備衝向馬路中央，遭高速行駛的卡車撞上身亡。這起事件的影像曝光後，不少網友直呼相當心痛，「一瞬間的疏忽，代價太沉重」。

星洲網引述印尼媒體報導，這起事件發生在4月8日，地點就在沃諾索博一處交通繁忙的主幹道路段，根據流傳的監視器畫面，當時6歲男童衝向馬路時完全沒有意識到危險正在逼近，儘管現場有另一人追在男童身後試圖把男童攔下，但並未成功，男童最終被高速行駛的卡車撞上，因傷勢過重搶救不治。

針對此案，當地警方已展開調查，初步調查重點在於卡車司機是否超速，以及家長是否存在嚴重監護疏忽。

相關畫面曝光之後，不少網友直呼心痛，「真的太突然了」、「只是一瞬間的疏忽，代價卻太沉重」。

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