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急缺6萬！他借錢反陷電信債務　內行揪關鍵：門號給人太危險

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO遭詐騙。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享一則詐騙案例。一名民眾因急缺6萬元，在網路借款平台留下聯絡方式後遭詐騙集團盯上。對方以「培養信用額度」為由，誘騙其申辦門號並交出帳密與驗證碼，最終被害人不僅沒拿到貸款，還背負電信債務。

信用不佳求借款！他交出帳密慘了

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內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「門號給人太危險，美化信用必詐騙」為標題分享案例，當事人因為急缺6萬元，於是在「台灣借錢網」留下電話。隔不到一天，一名暱稱「杰」的網友主動加LINE聯繫。

當事人坦言，因自身信用不佳，無法向銀行貸款，但沒想到對方卻保證沒問題，並稱可透過電信小額付費來「培養信用額度」，以利放款。由於當事人急於借錢，便相信了對方的話，還依照對方指示，陸續申辦了三組門號，並將電信服務APP的帳號與密碼全數交給對方處理，「他說會幫我刷額度，但費用公司會處理」。

頻交驗證碼！等不到貸款卻收存證信函

在那之後，當事人的手機不斷收到消費通知和驗證碼，他也依指示將驗證碼傳給對方，短時間內累積2萬多元的小額付費。「杰」再三保證公司會繳錢，現在只是在養信用而已。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

詐騙集團更以「顯示財力」為由要求轉帳，當事人也乖乖匯款，直到遲遲未獲貸款消息，且收到電信公司寄來的存證信函，他才驚覺有異，並詢問對方。豈料，對方卻已讀不回甚至消失，「我回頭一看，才發現不但貸款沒拿到，損失了幾筆錢，現在還身陷電信債務陷阱中」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、 聲稱「免財力證明」、「辦門號協助美化信用」都是假貸款行銷話術。

2、 正規機構不會要你提供簡訊OTP驗證碼。

3、 正規機構不會幫你美化信用，這些都是私人貸款公司的吸血手法。

4、 如有問題，可撥打165反詐騙專線。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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