幫詐團領錢賺外快！辯「沒收錢」法官打臉　騙25人恐關31年

▲移工狂領錢遭盯上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地區一名高姓移工加入詐欺集團，持提款卡密集提領遭警方逮捕，警方查出，至少有25人受騙，詐騙總金額93萬9千元。被告辯稱是因為暫時轉換雇主期間無薪水收入，才鋌而走險擔任車手，且強調自己並未實際拿到每日約1,500元至2,000元的報酬。遭法院依加重詐欺取財等罪，判處每罪有期徒刑1年3月，合計31年3月，並於執行完畢後驅逐出境。

這名高姓移工自114年6月起，透過通訊軟體Telegram與詐騙集團成員「HIEP」及「KCV」搭上線 。該集團分工細膩，先由機房成員在X（原Twitter）、Instagram等社群平台散布假投資廣告，或以「約會網站儲值」、「激活數據見網友」等名義誘騙被害人匯款至人頭帳戶。隨後，高男便依指示，前往彰化各處郵局、超商ATM，短短一周內領現金93萬9千元並轉交上手，試圖製造金流斷點躲避查緝。

儘管被告與辯護人請求考量其無收入，且犯後坦承犯行從輕量刑，但法官在判決理由中嚴正指出，被告不思以合法手段賺錢，竟謀求私利擔任車手，協助詐團隱匿犯罪所得，造成受害者財產損失非輕。法官認為，被告雖屬集團底層角色，但其行為已破壞公眾對金融市場與人際關係的信任。

法官認定被告觸犯洗錢罪與三人以上共同犯詐欺取財罪，25次提款行為分別判判處每罪有期徒刑1年3月，並於執行完畢後驅逐出境。