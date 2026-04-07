輔仁大學全國主播大賽　技術故障考驗臨場反應

圖、文／輔仁大學新聞傳播學系系學會

▲參賽選手播報氣象新聞。

由輔仁大學新聞傳播學系系學會主辦、ETtoday 媒體合作的「第十二屆全國主播大賽」於 3 月 28 日圓滿落幕。本屆賽事吸引全台大專院校懷有主播夢的學生同台競技，歷經初賽激烈比拼，最終 9 位優秀選手脫穎而出晉級決賽。決賽設計「氣象新聞突發狀況」與「現場連線」兩大關卡，全方位考驗選手的臨場應變力與播報節奏。

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▲本屆賽事第一名陳雋尊同學。

決賽現場高手雲集，選手們皆展現紮實實力，賽程中也發生一段令人印象深刻的小插曲，一名選手在播報時遭遇麥克風設備故障，面對突如其來的技術問題，該選手並未慌亂，而是憑藉沉穩表現完成播報，贏得在場評審的一致肯定。再經過兩階段的勢均力敵的比拼後，本屆賽事由世新大學成為最大贏家，包攬前三名獎項，分別是第一名陳雋尊、第二名陳柔臻以及第三名戴奕康。

▲本屆賽事評審與晉級決賽選手。

這場比賽除了勝負的較量外，更是一場屬於新聞人的交流盛會，本屆賽事評審陣容十分堅強，由洪培翔、陳文越、廖士翔、張若妤、李作珩五位業界知名主播來擔任決賽評審，透過他們專業的視角，針對每位選手的語調、肢體等給予實質建議，當天特別溫馨的是，賽後每位選手紛紛把握機會向評審請益，而評審們也不吝嗇地一一給予每位選手建議並回答他們的疑問，這樣的氛圍展現出新聞界前輩提攜後進的溫暖畫面，也為輔仁大學第十二屆主播大賽畫下完美句點。



