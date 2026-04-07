　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輔仁大學全國主播大賽　技術故障考驗臨場反應

圖、文／輔仁大學新聞傳播學系系學會

▲（圖／活動小組）

▲參賽選手播報氣象新聞。

由輔仁大學新聞傳播學系系學會主辦、ETtoday 媒體合作的「第十二屆全國主播大賽」於 3 月 28 日圓滿落幕。本屆賽事吸引全台大專院校懷有主播夢的學生同台競技，歷經初賽激烈比拼，最終 9 位優秀選手脫穎而出晉級決賽。決賽設計「氣象新聞突發狀況」與「現場連線」兩大關卡，全方位考驗選手的臨場應變力與播報節奏。

▲（圖／活動小組）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本屆賽事第一名陳雋尊同學。 

決賽現場高手雲集，選手們皆展現紮實實力，賽程中也發生一段令人印象深刻的小插曲，一名選手在播報時遭遇麥克風設備故障，面對突如其來的技術問題，該選手並未慌亂，而是憑藉沉穩表現完成播報，贏得在場評審的一致肯定。再經過兩階段的勢均力敵的比拼後，本屆賽事由世新大學成為最大贏家，包攬前三名獎項，分別是第一名陳雋尊、第二名陳柔臻以及第三名戴奕康。

▲（圖／活動小組）

▲本屆賽事評審與晉級決賽選手。

這場比賽除了勝負的較量外，更是一場屬於新聞人的交流盛會，本屆賽事評審陣容十分堅強，由洪培翔、陳文越、廖士翔、張若妤、李作珩五位業界知名主播來擔任決賽評審，透過他們專業的視角，針對每位選手的語調、肢體等給予實質建議，當天特別溫馨的是，賽後每位選手紛紛把握機會向評審請益，而評審們也不吝嗇地一一給予每位選手建議並回答他們的疑問，這樣的氛圍展現出新聞界前輩提攜後進的溫暖畫面，也為輔仁大學第十二屆主播大賽畫下完美句點。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北投皇池再爆偷拍　碩士男狂攝6人
新北便當店食物中毒44人「都吃了4樣菜」　3分店暫停營運
費仔妻愛上台灣　驚呼：美國人一定要來體驗
結婚15年！黃舒駿同框小24歲嫩妻　放閃文17萬朝聖：老婆太
23台灣人慘了！　「排排坐」柬埔寨被捕畫面曝
快訊／台中15歲少年把爸媽、弟打到送醫院　少年法庭裁定收容
熊仁謙遭爆劈腿8女！　黑歷史曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國內線航空票價調漲暫緩　交部：將協調中油凍漲

高雄網紅蛋糕店出包！吃一半驚見「草莓發霉長毛」　店家竟怪天氣

港務公司澄清「七接碼頭工程」無圖利　 計畫均核定在案

輔仁大學全國主播大賽　技術故障考驗臨場反應

高雄毒春捲狂飆157人！議員轟食安抽查六都最低：整天辦活動第一

台人參加婚禮「1穿搭全場唯一」丟臉丟到國外！網吵翻：太隨便

台馬之星今晚加開航班　疏運馬祖往基隆旅客

借錢幫還巨額父債！25年後分遺產「兄弟姊妹全變臉」　結局曝光

赴日穿和服「擺厭世臭臉」遭日網狂罵！內行曝原因：對日人是大忌

高雄毒春捲太嚇人！他曝童年「放6小時照吃」都沒事　網揭關鍵原因

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

國內線航空票價調漲暫緩　交部：將協調中油凍漲

高雄網紅蛋糕店出包！吃一半驚見「草莓發霉長毛」　店家竟怪天氣

港務公司澄清「七接碼頭工程」無圖利　 計畫均核定在案

輔仁大學全國主播大賽　技術故障考驗臨場反應

高雄毒春捲狂飆157人！議員轟食安抽查六都最低：整天辦活動第一

台人參加婚禮「1穿搭全場唯一」丟臉丟到國外！網吵翻：太隨便

台馬之星今晚加開航班　疏運馬祖往基隆旅客

借錢幫還巨額父債！25年後分遺產「兄弟姊妹全變臉」　結局曝光

赴日穿和服「擺厭世臭臉」遭日網狂罵！內行曝原因：對日人是大忌

高雄毒春捲太嚇人！他曝童年「放6小時照吃」都沒事　網揭關鍵原因

賈靜雯20歲大女兒解放比基尼！「背後只有一條線」三角泳褲被看光

國內線航空票價調漲暫緩　交部：將協調中油凍漲

舉啞鈴玩俄羅斯方塊？神人開發健身遊戲　還有貓咪引體向上

北投皇池再爆偷拍！大眾裸湯「毛巾遮手機」　碩士男狂攝6人

台南白河8大景點！逛台版萬里長城、遊百年古蹟眺望絕美夕陽

江少慶回來了！二軍先發2局最快154公里　餅總現場緊盯

兒童節歡樂不打烊　車城鄉保力村親子同樂嗨翻一整天

林佳龍以總統特使身分　率60人商貿考察團訪友邦馬紹爾群島

川普放話轟光電廠　能源專家：打不垮伊朗軍隊　只是讓平民受苦

新北便當店食物中毒44人「都吃了4樣菜」　3分店暫停營運

【食安又出包】高雄再爆「臭酸春捲」！　貼文者怒：賺這錢不行

生活熱門新聞

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

新一波「紅爆雷雨」又來了　北台警戒

快訊／雨神上班！　鋒面抵達了

春雨再一波！　今「下最大」地區曝

酷遭爆「酸台灣人自卑」早期影片被挖！網：混不下去才來

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

跑山獸收費被轟　雪羊力挺：談錢不可恥

高雄恐怖毒春捲還再發威！新增17人就醫

雨擴全台！　強對流鋒面來了

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

快訊／鋒面接近中！　今全台有雨

更多熱門

相關新聞

石梓霖翻身！從落選到一軍2戰無失分

石梓霖翻身！從落選到一軍2戰無失分

富邦悍將新秀投手石梓霖曾在2024年選秀落選，隔年以第三輪之姿加盟，今年開季即登上一軍舞台，前兩戰表現亮眼，合計3.2局無失分。走過受傷與落選低潮，他盼能站穩一軍，「在一軍能待多久就待多久。」

富里鄉兒童節「森林冒險派對」麥當勞大餐直送

富里鄉兒童節「森林冒險派對」麥當勞大餐直送

竹北吊車大王南投講座　現場爆滿夾道歡迎

竹北吊車大王南投講座　現場爆滿夾道歡迎

花蓮汰換偏鄉校園燈具　22校2800盞全面升級

花蓮汰換偏鄉校園燈具　22校2800盞全面升級

毒品唾液快篩9月引入校園　教育部：需先取得學生與家長同意

毒品唾液快篩9月引入校園　教育部：需先取得學生與家長同意

關鍵字：

輔大主播大賽校園活動比賽選秀講座演講

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

李在向北韓明道歉止血　金與正：坦率大氣

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

許老三慶生14歲！

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面