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國內線航空票價調漲暫緩　交部：將協調中油凍漲

▲▼華信航空,客機,航班,ATR72-600,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,國內線,離島航線,ATR-72螺旋槳客機,B-16859。（圖／記者李毓康攝）

▲國內線燃油附加費暫未調整。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

航空燃油價格飆漲，國籍航空今天起調漲國際線燃油附加費，日前國內線業者也喊話調漲票價，交通部表示，經協調，國內線票價漲幅將先由航空公司自行吸收，另為避免油價波動影響，也會啟動相關規劃，協調中油啟動油價凍漲。

目前國內機票票價機制為民航局在民國88年11月依據航空公司提報的14項成本，計算國內各航線運價上下限，由業者在上下限內自訂票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式調整票價，但其他13項成本迄今未檢討，隨著人事成本增加、購買新飛機，華信航空及立榮航空均提出票價機制調整申請。

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交通部政務次長陳彥伯今受訪表示，目前國內相關公共運輸票價沒有調整，航空部分，前陣子因應中東情勢，已對外說明補貼航空用油，尤其國內航空票價調漲規劃在協調後，將先由航空公司自行吸收。另為避免油價波動對於票價影響，也會啟動相關規劃，協調中油啟動一定程度的油價凍漲，至於國際線燃油附加費則將尊重市場機制。

目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，是依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查，依台灣中油4月公告航空燃油，平均一桶價格203.76美元，及基準油價每桶40美元。國籍航空短程線從17.5美元（約台幣559元）調漲為45美元（約台幣1438元），長程線45.5美元（約台幣1454元）調整為117美元（約台幣3740元）。

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