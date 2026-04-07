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1月交通死亡攀升近1成「新北暴增成關鍵」　交通部：努力被打翻

▲▼交通部公布最新交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部公布最新交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(7日)公布115年1月交通事故統計，30日死亡為264人，比114年同期增加23人，成長9.5%，主要是受到新北市1月死亡31人拖累，導致全國道安死亡人數不降反升。交通部表示，新北市的問題把大家的努力打翻，比較可惜，經檢視主要是速度管理問題，將夜間號誌調整後，2月已有改善。

根據最新統計，115年1月整體交通事故死亡264人，比112年減少12人、下降4.3%，但與114年相比增加23人、9.5%；1月行人死亡33人，比112年減少7人、下降17.5%，但相較114年增加8人、成長32%。

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▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

交通部政務次長陳彥伯表示，115年1月整體交通事故死亡264人，比112年同期減少12人、下降4.3%，但與114年同期相比增加23人、9.5%，機車、高齡者、酒駕、行人、兒少1月死亡比112年同期減少，但與114年相比都呈現增加的現象。

陳彥伯坦言，這個警訊值得交通部注意和正視，其中新北市交通事故中機車和高齡者死亡最多，可能是導致全國1月死亡增加的重要因素。

▲▼交通部公布最新交通事故統計，交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

陳彥伯指出，115年2月整體和行人A1類死亡呈現下降，其中2月整體A1類死亡為114人，比112年同期減少46人，比114年減少13人，顯示交通安全有一定程度的控制並朝下降趨勢，道路交通安全改善有賴中央和地方一起努力，未來將朝零死亡願景努力。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，今年1月全國交通事故死亡264人，比114年同期增加23人，「光新北市死亡就增加31人，中央和地方大家都很努力，但新北市的問題把大家的努力打翻，比較可惜。」

吳東凌進一步說明，今年1月新北市在機車肇事死亡就增加17人，高齡者死亡部分，光新北市一個地方就增加10人，整體30日死亡部分，新北市1月道安死亡就有44人，交通部2月初看到A1類死亡數據後，就立刻跟新北市召開緊急會議討論因應方案，新北市2月A1類死亡數據很快就改善了，在2月適當控制下，狀況已穩定沒有惡化。

▲▼交通部公布最新交通事故統計，交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

吳東凌分析，新北市1月交通事故死亡，機車部分主要是沒有保持車距、緊張恍神，因此已與新北市討論改善措施，從速度管理著手。

吳東凌指出，經分析發現夜間肇事件數較高，夜間部分路口取消紅綠燈、採用閃黃燈或閃紅燈，很多機車騎士或汽車駕駛經過路口速度較快，風險提高很多，因此改用號誌控制讓速度不要太快後，已經出現成效，道安不能鬆懈，一鬆懈很快數字就會上升，盼地方持續努力。

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