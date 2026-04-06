跑山獸收費被轟　雪羊力挺「談錢不可恥」點名1事才可恥

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗黃姓男子攀登台中東卯山失聯，山搜高手「跑山獸」協尋47天後尋獲遺體，事後卻因「收費舉動」引發爭議，跑山獸甚至被抨擊是賞金獵人。對此，知名山岳攝影師、作家雪羊6日發文力挺跑山獸，認可跑山獸在山搜領域的善舉，更直言談錢並不可恥，可恥的是要求人無償做事，事成後卻不准他取得報酬。

針對跑山獸協尋罹難者，事後收費被轟等爭議，雪羊在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」表示，「這兩天Beast Runners 跑山獸的影片被人拿來影射偽善，但在我看來，他在山搜這塊的善舉是不用被懷疑的。」

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▲雪羊發文力挺跑山獸。（圖／翻攝自Beast Runners 跑山獸）

雪羊指出，跑山獸聯繫家屬前，因為發現罹難者黃男也是愛山之人，就已先去勘查了數趟，發現真的不好找後，才打算將「工作性質」加入搜索中，提出了酬勞的請求，而且不是以日計費，是找到才有，還是「心意」價，沒想到會引發爭議。

雪羊感嘆，「山搜是一個消耗大量時間又危險的工作，光是願意以『找到才收』的前提收費，冒著受傷與犧牲家庭時間的前提上山搜索，就已經非常了不起了，原因是『收費看心意』、『找到才會收取』，當然不可能有任何契約，有可能被事後反悔，但我從未看過他本人對此表示過什麼。」

雪羊直言，他支持跑山獸未來的山難搜索都明碼標價，且必須跟家屬簽訂契約再執行，「我看過太多失蹤懸案的留言區，有太多人都在喊著要家屬找跑山獸幫忙，又想到他對收費的佛系態度，每次都覺得十分揪心，有多少人能在求助的同時想到，一位父親的寶貴時間為什麼不能明碼標價來助人，甚至會被要求得無償做善事呢？」

雪羊最後說，「山難收費天經地義，國家沒收只是因為稅金還足夠支持人道精神。談錢並不可恥，可恥的是要求一個父親無償出門做善事，事成後不准他收錢、也不准從別的管道得到報酬。」