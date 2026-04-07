高雄網紅蛋糕店出包！吃一半驚見「草莓發霉長毛」　店家竟怪天氣

▲高雄網紅店蛋糕出包，顧客吃一半赫見「草莓發霉長毛」。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

慶生變驚魂！高雄一名網友爆料，日前去一家知名甜點店購買一個4吋原味草莓蛋糕，準備為媽媽慶生，不料全家人切開蛋糕吃到一半時，竟發現底層的草莓已經發爛，甚至「發霉長毛」，然而店家卻稱因草莓產地常下雨才導致此情況，讓原PO氣炸。高雄市衛生局今（7）日獲報後立即派員前往查察，業者坦言有發霉狀況，已將該批蛋糕下架銷毀。

一名網友在社群平台Threads發文指出，她當天傍晚在知名甜點店買完蛋糕回家，晚上10點左右替媽媽慶生，沒想到蛋糕吃到一半，竟然發現底層草莓有明顯發霉情形。

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原PO主動聯繫百貨並要求店家回電，總公司人員事後撥打電話說明，卻將草莓發霉推託給「天氣因素」，聲稱因最近草莓產地常下雨才導致此情況，甚至要求消費者若有不舒服去看醫生，要請醫生「化驗」後才能申請保險。

原PO怒批，爬文後發現該店家已非第一次發生食安問題，全台門市都有類似狀況，甚至有前員工出來爆料，呼籲大家幫高調，一起抵制無良店家。

▲▼衛生局今日派員前往左營區該百貨公司店家進行現場查察。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對這起食安疑慮，高雄市衛生局今日派員前往左營區該百貨公司店家進行現場查察。衛生局表示，業者已辦理食品業者登錄及投保產品責任險，現場檢視架上陳列的草莓蛋糕產品，雖未發現發霉情形，但業者坦承有接獲消費者反映，該批蛋糕已立即下架銷毀。

不過，衛生局在稽查過程中發現其他衛生缺失，包含「食材未離地放置」等，不符食品良好衛生規範準則。衛生局指出，針對發霉草莓一事，已依《食品安全衛生管理法》第17條飭令業者限期改善，屆期未改善將處新台幣3萬元以上罰鍰。

另針對食材未離地等缺失，則依同法第8條飭令改善，屆期未改善將處6萬元以上罰鍰。