快訊／高雄恐怖毒春捲還再發威！新增17人就醫　4天害慘157人

▲高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌，市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區正義市場爆出春捲攤疑似食品中毒案件，高雄市衛生局表示，截至7日11時止，統計因症就醫人數新增17人，共計157人，監控各醫療院所收治患者病況穩定、經治療後恢復中。另高雄長庚醫院針對檢出沙門氏桿菌進一步分析血清型，確認致病菌為salmonella group D.。

衛生局指出，沙門氏菌的潛伏期通常為 6 至 72 小時，在業者停業48小時後，截至4月7日11時止，統計因症就醫人數新增17人（共計157人），監控各醫療院所收治患者病況穩定、經治療後恢復中。高雄長庚醫院針對檢出沙門氏桿菌進一步分析血清型，確認致病菌為salmonella group D.

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為防止危害擴大，衛生局已於4月5日依法命業者停業7日，待複查合格後始得營業。並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。

另查，業者於第一時間未完整說明春捲實際食材內容，原僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉，後經調查確認尚包含蛋品及肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形，已影響疫調判斷完整性。

衛生局已依《食品安全衛生管理法》第41條及第47條規定，加重裁罰新臺幣36萬元；衛生局針對本案目前累計共裁罰新台幣144萬元，並移送高雄地方檢察署，6日下午由雄檢檢察官啟動指揮偵辦。

衛生局呼籲，選購潤餅、春捲等即食食品時，應注意業者作業環境衛生、食材保存及製作過程是否妥適，避免食用來源不明、久置常溫或未妥善保存之食品；如食用後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐或發燒等疑似食品中毒症狀，應儘速就醫，並保留就醫單據及剩餘食品，以利後續疫調與求償。

若消費爭議無法協調處理，可向市府消費者服務中心撥打1950專線申訴尋求協助。