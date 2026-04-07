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「小孩不記得，幹嘛出國？」　醫破盲點打臉！大學生急刪文

▲飛機,機艙,搭機,緊急逃生門,緊急出口,托盤桌,安全須知卡,機艙窗戶,托盤桌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧今日發文感嘆，現在部分年輕人流行「厭童」觀念，更有一名師大學生吐槽，「小孩長大不會記得，為什麼要帶出國？」這番言論讓他不以為然，也不禁擔憂未來教育工作者的心理素質。

小孩不記得就不必出國？蘇怡寧：遺忘不代表不重要

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蘇怡寧在臉書提到，起因是一名就讀師大的學生在社群直言，幼童長大後並不會保有兒時記憶，因此認為家長不需帶小孩出國；但他認為，若以「不記得就不要做」為前提，那麼許多學習過程或老年後的社交生活都將失去意義。

蘇醫師直言，帶孩子出國不僅是家庭生活的一環，也是父母與孩子共同度過的時光，意義並非僅建立在孩子的記憶點上。此外，他對該名學生的同校友人留言表示，未來可能會教到醫師的小孩，認為這種語帶威脅的態度，對於未來的教職人員而言並不妥當。

網友分享親身經驗：幼年旅遊記憶仍能留存

針對「幼童不記得」的論點，不少網友洗版表示，「我女兒兩歲去德法到現在都還記得，不應以偏概全」、「他一個月後也不會記得今天吃什麼，那就都不要吃啊」、「忘記代表不重要？看來他的人生沒有重要時刻」、「我一直都很疑惑，到底為什麼不能帶我小孩去我想去的地方，為什麼帶小孩出門需要被指指點點」、「這種人老了也會忘記，也別出國了」、「可能是被關籠養長大的吧」。

未來師資素質受矚目！家長憂教育環境受影響

除了出國議題，網友對於該名學生及其友人的言論反映出的價值觀感到不安，「教育者需要更健康的心理素質，否則可能影響學生」、「萬一未來小孩遇到對幼童有偏見的老師，家長會很擔心」、「建議有厭童傾向的人可以尋求專業諮商了解心態」、「沒有健康的心理素質，真的不要當老師，誤人子弟」、「真心覺得政府應該開一個免費的厭童門診，讓那些厭童仔可以去諮商看看，他們到底是哪裡有問題」。

最後，蘇怡寧提到，雖然該學生已刪除文章，但他仍選擇公開此事並留存紀錄，目的是希望對方未來能回頭審視自己年輕時的言論，並進行反思。

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關鍵字：

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