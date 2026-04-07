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客訂位超愛講「2+1、5+1」　背後用意超傻眼！店員：來了一隻狗

▲太和殿,麻辣鍋,餐廳環境,名人牆,用餐民眾,聚餐。（圖／記者謝婷婷攝）

▲訂位常見「2+1」人數，講法掀起討論。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友好奇，為何訂位時常有人說「2+1」、「4+1」，不直接講總人數就好？貼文曝光後引發熱議，網友指出，這種說法常用來區分大人和小孩，方便店家安排座位與低消；也有人認為是怕電話中聽錯數字。還有店員分享荒謬經驗，訂位「5+1一隻狗共6位」，竟被罵為何沒準備6副餐具。

一名網友在Threads發文指出，每次打電話訂位，常聽客人強調「2+1」、「4+1」，但乍看之下其實很不直覺，讓人一頭霧水。原PO認為直接講總人數應該更清楚，卻不懂為何會出現這種「加一」的講法，因此好奇背後是否有特別用途。

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底下網友熱議，「超討厭3+1，4位就4位。華人忌諱死亡到不理性的地步了，連近似音都要避開」、「我認為+幾應該是小孩，有時候小孩不用低消（或適用於共食），但是會佔掉一個位子」、「有時候客人說『4』，服務生會聽成『10』；講『十』會聽成『四』。3+1的話就不會有誤會了」。

客人訂位5+1！店員傻眼：原來是一隻狗

也有店員分享奇葩又傻眼經歷，「客人訂位3大1小，我問需要兒童座椅嗎，客人回不用啦，都高中了」、「遇過說5+1，我問6位嗎？客人回5+1，一隻狗共6位，然後馬上掛電話，結果我準備5副餐具，客人生氣說：我不是訂6位嗎」。

還有一名從事旅遊業的網友補充，這種「xx+3」的講法在行程安排裡也很常見，通常後面的「+3」指的是司機、導遊與領隊，和一般餐廳訂位的邏輯不同。

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