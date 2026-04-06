歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

▲富里鄉長江東成特別為學童準備了一場融合視覺饗宴與美食驚喜的「森林冒險派對」。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接 115 年兒童節，花蓮縣富里鄉公所日前展開「耀眼富里‧童心啟航」系列慶祝活動。鄉長江東成特別為鄉內學童準備了一場融合視覺饗宴與美食驚喜的「森林冒險派對」，不僅克服路程將熱騰騰的麥當勞大餐直送校園，更播放鄉長親自帶路拍攝的形象影音《耀眼之音》，讓偏鄉學童在佳節時刻，同時收穫感官體驗與土地認同。

活動貴賓雲集，展現地方各界對兒童教育與藝文發展的高度重視，到場與會貴賓有花蓮縣政府南區服務中心陳彰勁主任、副主任賴汶佑、立法委員傅崐萁服務處鍾主任怡茹、文化局胡蕙萱科長、詹金富議員服務處主任、林玉芬議員服務處主任、、鄉代表會何貴香副主席及多位代表、13村村長及各校校長等前來參與活動，更有驚喜嘉賓麥當勞董事長楊政道親自到場並給予孩子最大的祝福。

為響應鄉長對偏鄉教育的重視，麥當勞董事長楊政道這次化身「神祕嘉賓」，親自來到富里為孩子們加油打氣。楊董事長更帶來驚喜禮物，加碼麥當勞禮券給富里的所有小朋友:希望透過這份小小的禮券，縮短城市與鄉村的距離，讓孩子們有機會去體驗專屬的美味！

文化局科長胡蕙萱表示:「特別感謝富里鄉公所的積極協調里國小提供優質場地。她指出，推動兒童藝術演出是文化局的重要目標，未來將持續媒合更多頂尖劇團來到花蓮，讓藝文的種子在偏鄉開花結果。

除了美食，精神食糧同樣豐富。活動核心亮點為《耀眼之音》形象影音撥放。影片由江東成鄉長親自出鏡帶路，深入富里的田野與森林，記錄下最動人的自然美景與人文氣息。鄉公所表示，希望透過影片讓孩子們從不同視角看見家鄉的驕傲，從小激發對土地的認同感與愛護之心。

為了把最美的藝術種子帶進鄉裡，公所特別牽起花蓮縣文化局的手，邀請國內超人氣的「銀河谷音劇團」，把大舞台搬進了富里！隨著音樂劇《動物森林好朋友》的音符響起，孩子們跟著森林裡的動物夥伴們一起冒險。在驚呼與歡笑聲中，小朋友們自然而然學會了如何大聲說禮貌、溫柔去溝通，讓生硬的道理變成了最快樂的成長魔法。

鄉長江東成感性表示：「邀請大小朋友把手舉起來，為自己過去一整年的努力，送上最熱烈的掌聲。看著富里的孩子在藝文、體育和學業各個領域都有這麼棒的表現，心裡充滿了驕傲。」他鼓勵孩子們向師長們說聲謝謝，感謝師長們像陽光一樣，照亮大家成長的路。鄉長最後深深祝福每一位富里的寶貝：「希望你們能繼續勇敢地學習、快樂地充實自己，每一天都平平安安、健健康康地長大，這就是家鄉送給你們最棒的禮物。