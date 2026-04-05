愛愛最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」　一票苦主秒懂：會痛死

▲原PO對性愛姿勢感到不舒服，男友態度讓人傻眼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這個姿勢真的是大家都可以嗎？」一名女網友透露，因柔軟度問題無法接受傳教士姿勢，卻被男友一句「很多人都可以」刺傷，讓她產生心結，甚至開始排斥對方靠近。貼文曝光後，不少女孩坦言，「筋太硬的人真的不能這樣搞，會痛死」、「每次都讓我子宮痛好幾天」。

一名女網友在Dcard表示，自己柔軟度較差，在與男友親密互動時，她對傳教士的體位感到明顯不舒服，因此當下直接推開對方。沒想到男友卻回應「很多人都可以，為什麼你不行」，讓她瞬間感到不被理解，甚至有被比較的壓力。

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原PO坦言，這句話讓她心裡非常不舒服，之後幾天男友再提出想嘗試，她都選擇拒絕。這件事已成為她心裡的一個結，情緒也開始受到影響，「他一靠過來我就覺得很煩」，不僅影響兩人親密互動，也讓她開始懷疑是否真的是自己有問題，忍不住發問：「這個姿勢真的是大家都可以嗎？」

不少苦主在留言區回應，「這姿勢很不推，尤其是剛約會吃完晚餐，這個姿勢會讓女生很容易放屁或不小心大出來」、「先不論姿勢，就不顧女生感受的男生可以換掉了」、「這個姿勢每次都讓我子宮痛好幾天」、「筋太硬的人真的不能這樣搞，會痛死」、「這個姿勢會很深，這陣子伴侶很喜歡這姿勢，每次做完都覺得腹部不太舒服…太過刺激」、「正常體位後，在屁股下面墊枕頭，再慢慢調整就好了」。

事實上，網紅「1G老濕」在77老大頻道聊到性愛話題，關於「在愛愛中，女生最容易感到舒服的姿勢」，她直呼就是傳教士姿勢，並解釋「把女生雙腿放在男生肩膀上，這個角度比較能刺激到G點，是女生最容易高潮的位置」。

不過亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《醫師好辣》節目中提醒，2種床上姿勢「最容易出人命」，其一為女上男下，第二種則為男上女下的傳教士體位，因沒有對準、加上用力過度即容易造成陰莖骨折。他說，該種個案不常見，約一年一次，「有些醫師好幾年才遇到一次，是少見的案例」。