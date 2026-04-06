新一波又來了！鋒面壓境「紅爆雷雨」濕到變色　北台灣警戒

▲明天又有一波鋒面來襲。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，明天（7日）鋒面影響，各地天氣不穩定，尤其中部以北仍有雷陣雨、局部較大雨勢，降水預報呈現「紅爆」趨勢。氣象專家則分析，明天入夜之前台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

鋒面南壓雷雨擴大 北台灣警戒到入夜



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氣象署預報，明天鋒面影響，中部以北地區有雷陣雨，並有局部較大雨勢發生，北部地區有局部大雨，注意強陣風及短延時強降雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。鋒面通過後，東北季風增強，北台灣稍轉涼，但8日（周三）東北季風減弱，北東氣溫回升，之後直到下周天氣都較穩定，各地維持晴到多雲。

▲對流發展恐有雷雨紅爆，台南以北、大台北警戒。



天氣風險公司分析師吳聖宇指出，台灣北方的地面鋒面結構漸趨明顯，配合暖濕空氣北上，陸續有對流系統發展，很快的從明天天亮前開始，鋒面南移到達，降雨又會開始增多，一直到入夜之前，台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

吳聖宇進一步說明，雖然看起來對流發展條件比4日那波稍弱一些，但還是有出現局部劇烈降雨的可能性，參考預報模式的降雨資料，台南以北到大台北一帶是要特別注意的區域，警戒時間也蠻長的，從明天清晨前開始一直到入夜左右。明晚之後鋒面結構減弱，降雨才會減少下來，好消息是，8日開始降雨明顯減少，再來應該會有一段天氣較為穩定的時間，暫時不必再擔心有鋒面暴雨發生。