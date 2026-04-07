酷遭爆「酸台灣人自卑」　早期影片被挖！網喊：混不下去才來

▲酷去年以自製節目《中文怪物》爆紅，如今卻連番爆爭議。（圖／翻攝自臉書／Ku's dream酷的夢）

記者周亭瑋／綜合報導

在台法國YouTuber「酷的夢」近日遭前員工爆料，指其曾私下稱「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」，引發輿論風暴，目前本人尚未做出回應。隨後，有網友翻出其頻道早期在韓國發展的經歷，質疑酷是因為在韓國「混不下去」才轉往台灣發展，並點出他在台翻紅的「流量密碼」，話題掀起熱議。

酷的夢「韓國混不下去」才來台？網翻早期影片點閱慘淡

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有網友在Threads發文吐槽，酷的夢早期頻道內容多以韓國為主，但點閱率普遍低迷，直到開始製作台灣相關內容後，流量才一飛沖天。

該網友質疑，酷是因為在韓國市場碰壁，發現台灣人對於「愛台灣」系列內容毫無抵抗力，才決定轉向。此觀點引發熱烈討論，不少人認同台灣存在所謂的「流量密碼」，直呼「之前中國網紅Sean不就示範過了，只是最後翻車」、「台灣流量密碼：謝謝台灣+台灣很棒+我愛台灣」。

韓國人不吃「謝謝你愛我」這套？網揭民族性差異

針對酷為何在韓國失利，許多台灣網友從民族性角度進行剖析，認為韓國與台灣的社會風氣大相逕庭，「韓國不興『謝謝你喜歡韓國』這套」、「其實韓國人民族意識很強，說什麼愛韓國對當地人來說根本沒什麼，是很正常的事」、「因為韓國人才不喜歡看謝謝你喜歡我的國家的系列呢」、「台灣相對比韓國好客，對老外非常寬容」、「韓國人步調快、不理人，來台灣說喜歡台灣就有訂閱」、「發現韓國人不好騙，台灣人相對好操弄」、「台灣人真的對外國人很寬容」、「台灣相對比韓國自卑跟好客，愛老外」、「韓國民族性強、偏排外，不容易產生謝謝你喜歡韓國的感情，也不缺拍各種內容的創作者」。

支持者反擊「環境不合」：企劃用心不該被抹黑

然而，針對「混不下去」的說法，也有許多熟悉酷早期發展的粉絲跳出來平反，「酷是因為受不了韓國學長弟的高壓環境，什麼叫混不下去？」「YT是他的本業，靠台灣賺錢有什麼不行？至少內容有用心」、「建議去看他解釋為什麼選擇台灣的那兩部影片」。