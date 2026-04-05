起重行業容錯率極低！竹北吊車大王南投講座　現場爆滿夾道歡迎

▲吊車大王胡漢龑現身南投市，吸引市民擠爆。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所日前舉辦「南投跨域學習系列講座-城市的力量」，特別邀請到被譽為「竹北吊車大王」的啟德機械起重公司董事長胡漢龑親臨演講，消息一出引發熱烈迴響、線上報名近600人，展現出胡漢龑的高人氣與影響力。

活動於4月1日登場，南投市公所四樓禮堂當天早早就座無虛席，立法委員游顥也親臨現場，準備與民眾一起目睹胡董的風采；胡漢龑現身會場時，民眾情緒沸騰、夾道歡迎的尖叫聲與掌聲不斷，講座後面對市民排隊合照的要求，胡漢龑也全程來者不拒，展現極佳的親和力。

市公所指出，啟德機械起重公司為台灣起重業界的龍頭，更是名列亞洲前三大的指標性企業，在台灣的高科技產業發展中扮演著不可或缺的隱形角色；胡漢龑在講座中展現出深厚的企業家底蘊，語重心長地與市民分享，起重行業是容錯率極低的專業領域，任何一次的操作失誤都可能造成不可挽回的損失，因此他始終堅持「極致的紀律、頂尖的技術與高度的責任感」，以追求完美的「職人精神」，讓啟德公司能在鋼索與吊臂之間，穩穩撐起台灣經濟脊樑的關鍵所在。

參與講座的市民紛紛表示，過去多是透過網路媒體認識「胡董」豪氣的一面，今日親耳聽到他分享創業初期的艱辛歷程，以及對於技術管理那近乎苛求的堅持後，深感獲益良多，盛讚「大王不僅吊車技術全國第一，經營智慧與人生哲學更是讓人佩服」。

南投市長張嘉哲表示，城市發展與大型工程建設息息相關，希望藉此機會讓市民朋友看見，在每場成功建設的背後都有一股「不放棄任何一個細節」的堅持，市公所未來將持續邀請各界頂尖領域的代表人物來到南投，透過多元視角的經驗分享，為南投注入更多創新的能量。