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新光三越分店傳10月熄燈！他逛一圈驚：多家櫃位已空　官方回應了

▲▼新光三越台南中山店驚傳將熄燈。（圖／翻攝新光三越台南中山店粉絲團）

▲新光三越台南中山店驚傳將熄燈，官方回應了。（圖／翻攝新光三越台南中山店粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

新光三越台南中山店營業至今已30年，不料近期突然傳出將在今年10月結束營業，更爆出因人潮冷清，已有多間的櫃位撤櫃，櫃姐也在私下討論「10月會收」，消息一出立刻引發關注。對此，新光三越表示，台南中山店目前正常營運，若有其他規劃會再對外說明。

傳10月結束營業　現場氣氛低迷引關注

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新光三越台南中山店近期傳出將在10月結束營業的消息，甚至已經有櫃位陸續撤櫃。臉書粉絲團「樂活站長」日前也表示，他得知消息後，近日特別到現場繞了一圈，感受一下現場的氛圍，發現氣氛真的有點低迷。

▲▼新光三越台南中山店驚傳將熄燈。（圖／翻攝新光三越台南中山店粉絲團）

▲新光三越台南中山店傳將熄燈，樂活站長特別到現場繞了一圈，感受一下現場的氛圍。（圖／翻攝新光三越台南中山店粉絲團）

樂活站長透露，新光三越台南中山店月初開始舉辦「初夏購物節」，照理說應該要有點熱度，但他實際走一圈發現，1樓櫃位都還在，沒有看到明顯撤櫃，不過下午櫃姐幾乎都在滑手機，人流不多。

多樓層出現空櫃　營運撐場跡象明顯

樂活站長接著說，B1看起來正常，但B2美食街已經空了2格，往上更可以看出端倪，2F、4F、6F、8F、10F都有那種「櫃位好像不在了，但用東西稍微補起來」的感覺，看起來還在營業，但其實有點撐場。

櫃姐私下議論收店　官方僅稱正常營運

樂活站長還透露，重點是他在某層樓聽到櫃姐跟廠商在聊天，大意是「10月會收，最多到10月底」，他後來去其他櫃旁敲側擊了一下，大家都很低調，幾乎不太願意多講，感覺就是知道，但都不想說。

針對台南中山店將在今年10月結束營業的消息，新光三越6日表示，台南中山店目前正常營運，如有其他營運規劃，將再統一對外說明。

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