港務公司澄清「七接碼頭工程」無圖利　 計畫均核定在案

▲台灣港務公司。（示意圖／台灣港務公司提供）

記者周湘芸／台北報導

高雄港洲際液化天然氣接收站（七接）碼頭工程，由東丕營造與馬來西亞商金務大工程公司，以255億元承攬碼頭與聯絡道路工程，遭檢舉施工有多項異常。台灣港務公司今表示，相關計畫均核定在案，並無違約及圖利，將配合調查。

港務公司表示，經查此工程整體施工計畫及沉箱製作施工計畫均已依契約規定，經承包商提送、監造單位審查、高雄港務分公司正式核定在案，尚無所稱「未經申請」、「違約施作」或「圖利」情事。

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港務公司指出，「高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程」之「碼頭及聯絡道路(橋)工程」為國家重大能源基礎建設，攸關大林發電廠燃氣機組供氣及南部地區能源穩定供應，於去年5月8日公告招標，6月27日決標，並督促廠商於8月15日開工，以最嚴謹標準執行契約管理及監督。

港務公司表示，工程契約特別條款提到「…沉箱製作場地原則上利用 A6旁水域建置施工碼頭及施工場地進行沉箱製作，承包商得按自身施工能力及施工方式，自行規劃設置沉箱製作場地進行沉箱製作」及「沉箱拖安放….承包商應視自身之施工及機具作業能力調整施工作業方式…，並納入施工計畫內，並於工程司審核通過後據以執行。…」。

港務公司指出，東丕依據自身施工能力進行規劃，分別預定在高雄港A6施工碼頭採取浮沉台船海上工法生產69座沉箱；另為加速沉箱製作，規劃於台北港N9施工碼頭生產30座沉箱，其所提「整體施工計畫」及「沉箱製作施工計畫」皆已包含「沉箱製作」及「沉箱拖放」規劃，並經台灣世曦公司審查同意及高雄港務分公司核定在案。

港務公司表示，此工程屬港務公司代辦中油公司工程，東丕公司依據契約規定所研擬相關施工計畫，其中包括使用高雄港及台北港港區水域及陸域地作為施工場域，若同時使用高雄港及台北港陸域和水域土地，均須向港務公司簽訂租約並繳納相關租金。

港務公司指出，此工程截至今年4月1日預訂進度6.7712%，整體實際進度6.8346%，進度超前0.06340%，無延宕情形；至於此工程施工機具是否足夠，高雄港務分公司將隨時檢視施工進度，並請施工廠商依契約規定提出相關因應作為。

港務公司強調，高雄分公司將全力配合並尊重相關調查，配合主管機關辦理調查與查核作業；並本於依法行政、資訊透明態度，提供必要資料與說明，確保程序公正、事實釐清，以維護各方權益及公共利益。