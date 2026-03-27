應曉薇還沒籌到錢！北院候保室睡一晚　早餐吃公發麵包配飲料

▲應曉薇宣判前抵達北院時神情鎮定。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

京華城案26日宣判，前台北市長、前民眾黨主席柯文哲遭判刑17年、褫奪公權6年，國民黨台北市議員應曉薇遭判刑15年6月、褫奪公權6年，威京集團主席沈慶京遭判刑10年、褫奪公權5年。判決出爐後，北院隨即召開強制處分庭，柯文哲維持原交保條件，應曉薇、沈慶京均加保3千萬元，沈慶京當晚便完成交保，但應曉薇因無力籌措保金，暫留北院候保室過夜。

應曉薇母女進北院神情鎮定 裁定出爐情況急轉直下

26日下午2時30分宣判前，應曉薇在女兒的陪同下現身北院，當時她的神情仍顯鎮定，母女更在入口處深情擁抱，但當判決結果與北院裁定其以3千萬元金額交保後，應曉薇女兒忍不住落淚，神情緊張、語氣哽咽地走出法院，焦急打多通電話籌措保金。

▲應曉薇的律師謝祐綸稍早到北院，辦理跟應曉薇律見 。（圖／記者黃哲民攝）

籌不到錢候保室睡一晚 覓保期限到今傍晚5時

由於應曉薇無力籌出保金，26日只好暫留北院候保室過夜，應曉薇女兒則連夜送來母親日常所需藥物。據了解，應曉薇27日吃法警供應的公發麵包跟飲料，過夜期間並未提出任何特別要求。另外，因合議庭給予的覓保期限至27日傍晚5時，若應曉薇在此期限內仍覓保無著，恐再度遭到羈押。

稍早應曉薇的律師謝祐綸抵達北院，辦理跟應曉薇律見，表示並非帶錢來辦保，沒幫家屬傳話，是否會聲請降保，將待與應曉薇見完面再說。