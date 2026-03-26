金門小三通旅客行李超重爆衝突　踹櫃台飆罵遭送辦10萬交保

▲金門小三通旅客行李超重爆衝突，踹櫃台辱罵遭送辦10萬交保。（資料照／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門港旅運中心日前發生旅客因行李超重遭拒托運，引發情緒失控事件，一名男子不僅踹毀設施、辱罵人員，甚至爬上櫃台滋擾作業，影響現場秩序。檢警已迅速介入偵辦，並將其拘提到案。

此次事件發生於3月23日金門小三通石井航線，一名林姓旅客因行李嚴重超重遭工作人員拒絕托運後心生不滿，當場情緒失控，除踹踢櫃台與現場紅龍柱外，還爬上櫃檯對工作人員大聲飆罵，導致現場作業一度停擺，影響其他旅客通行權益及港區秩序。

檢方表示，案發後立即成立專案小組，指揮警方展開調查，並迅速傳喚4名相關證人到案說明，同時調閱監視器及員警密錄器畫面釐清經過。經蒐證完整後，於今日核發拘票將林姓男子拘提到案。

檢方訊後認定，林男涉嫌刑法第135條第1項對於公務員依法執行職務施強暴脅迫及同法第304條第1項強制等罪嫌，裁定以新台幣10萬元交保，並限制出境及出海，以利後續偵辦。

檢方強調，公共運輸場域攸關旅客安全與整體秩序，民眾應理性配合相關規定，切勿以激烈或違法方式表達不滿。對於任何影響航運安全及公共秩序之行為，將依法嚴正究辦，以維護社會法紀與公共利益。