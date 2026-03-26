「小沈1500」輸給「滿意微笑」　柯文哲收賄金額驟減原因曝

▲沈慶京到台北市長辦公室密會柯文哲，離開時的滿意微笑，成為2人期約賄賂的關鍵。（圖／記者徐文彬攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院26日以柯文哲因收賄210萬元等罪行，宣判執行有期徒刑17年，但全案最受爭議的EXCEL工作簿所記載「小沈 1500」內容，因缺乏其他佐證，未被法院採信為柯文哲收賄1500萬元的證據，反而是同案被告目擊威京集團主席沈慶京與柯文哲密會後，面露微笑離去的一幕，被合議庭認為是柯、沈達成期約賄賂的時間點，證據取捨的關鍵轉折，成為法界關注焦點之一。

根據北檢起訴內容，柯文哲以協助京華城取得容積獎勵為對價，收了兩筆來自沈慶京的賄賂，一是由威京集團員工當人頭的210萬元政治獻金，另一筆是現金1500萬元，檢方指出，這筆現金是由沈慶京秘書從2022年9月20日起密集提款，然後在10月19日到11月1日之間某時地，由沈慶京親自交給柯文哲，柯再交給「橘子」許芷瑜保管。

檢方認定的交款最後期限，是來自於柯文哲的行動硬碟中，有一個名為「工作簿」的EXCEL檔，裡面記載了「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」，由於同一個EXCEL列表中，其他被記載的政商名人多以作證，確實有透過他人或親自交付檔案內所記載金額給柯文哲，檢方認為這個EXCEL檔就是柯文哲的個人帳本。

▲涉嫌與沈慶京共同行賄的朱亞虎因坦承犯行已獲得緩起訴處分。（資料照／記者黃哲民攝）

北院合議庭審理認為，這個EXCEL檔的確是由柯文哲自己製作，但性質上屬於柯文哲所做「不利於己之書面陳述」，因為被告的自白不能當成唯一證據，而檢察官所舉其他事證，都不足以佐證，柯文哲已如EXCEL檔內其他欄位，收到沈慶京的錢才做紀錄，因此不採信柯文哲收賄1500萬元。

但合議庭並未因此否認柯文哲與沈慶京的貪污對價關係，因為涉嫌與沈慶京共同行賄獲緩起訴的被告朱亞虎證稱，2020年2月20日上午，他陪沈慶京到台北市政府會面柯文哲，當時沈慶京單獨進入市長辦公室，朱亞虎在外面等了約1小時，只看到沈慶京在會談結束後，「面露滿意微笑離去」。

合議庭根據這次會面後，市府就啟動將京華城相關陳情案付委研議程序，並逐步朝有利沈慶京方向推動，顯示會談結果已轉化具體作為，可推知柯文哲與沈慶京在這場密會已達成圖利對價的共識，也使得後來柯文哲競選總統時收到的威京集團人頭捐獻210萬元，成為京華城容積獲利121億餘元的行賄對價之一。