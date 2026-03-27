兩樣情！應曉薇籌不出錢北院過夜　沈慶京交保現身嘆「無限悲傷」

▲沈慶京交保步出北院。（圖／記者莊喬迪攝）

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

京華城案一審宣判後，威京集團主席沈慶京與台北市議員應曉薇均遭法院裁定須加保3000萬元。沈慶京已於26日晚間完成交保並步出台北地院，受訪時直言對判決「非常悲憤和難過」；至於應曉薇則因無力籌措保金，暫留北院候保室過夜。

沈慶京稍早在午夜前完成交保程序，離開法院時短暫接受媒體訪問，情緒明顯低落。他表示，對於判決結果感到悲憤與不解，認為自身權益遭到侵害，並質疑相關案件認定。

▲應曉薇（中）。（圖／記者林敬旻攝）

痛批判決不公 嘆「千言萬語只剩悲傷」

沈慶京指出，過去捐地所換得的容積率，如今卻被認定有問題，直言難以接受。他強調，依憲法規定人民本就有陳情權利，質疑檢方將此解讀為犯罪手段，「我們何來之罪？」並感嘆「千言萬語，就是無限的悲傷」。

他同時透露自身健康狀況不佳，提到走路僅百餘公尺就會腳酸，隔天還需前往醫院進一步檢查，但仍表示會「想盡辦法克服」。此外，他也再度指控檢方辦案方式，認為過程對其身心造成巨大壓力。

相較之下，應曉薇則未能在期限內籌得3000萬元保金。據了解，她目前暫時留在台北地院候保室，將先過夜，待後續籌措資金再行辦理交保。