京華城案金流關係圖曝光！4大種類含收賄、侵占　柯文哲重判17年

▲柯文哲涉京華城一案之金流關係圖。（圖／ETtoday製作）



記者劉昌松、黃哲民、黃資真／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今(26日)下午2點30分左右一審宣判，柯文哲被依違背職務收賄罪、2個公益侵占罪、背信罪，共4罪合併執行17年，褫奪公權6年，《ETtoday新聞雲》為您整理全案完整金流圖。

判決書中，全案金流分為4項，首先是京華城一案，威京集團主席沈慶京為打造其政商實力，長期行賄應曉薇共5250萬，另為了京華城提升容積率，以政治獻金名義行賄柯文哲210萬，使其順利獲取20%容積獎勵。此部分依違背職務收賄罪處有期徒刑13年，褫奪公權6年。

▲柯文哲一審合併判處17年有期徒刑，褫奪公權6年。（圖／記者徐文彬攝）



公益侵占分為兩項，柯文哲接續侵占3人共現金600萬的政治獻金，且迄今未將之存入民眾黨政治獻金專戶，亦未向監察院申報；另以柯文哲實質經營的「木可公司」名義侵占6134萬6790元。此部分依2個公益侵占罪，各判處2年、3年6月。

第四個則是柯文哲與李文宗挪用名義為社會公益的「眾望基金會」之公款，共827萬1095元，支付柯文哲競選總部員工薪資。依背信罪判處2年6月。四罪合併應執行17年，褫奪公權6年。