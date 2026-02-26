獨／開轟醫美董座槍手落網關鍵曝　酒店正妹女友涉滅證也被捕

▲東區醫美槍擊案兇嫌在26日阿里山民宿落網。（圖／記者張君豪攝、下同）

記者張君豪／台北報導

有竹聯幫仁堂明仁會背景的23歲林姓男子，21日大年初五持槍在北市仁愛路當街槍擊某醫美診所蕭姓負責人，槍手連開4槍，蕭男右小腿遭子彈貫穿倒地，另2名員工疑遭子彈打到地板的破片波及受傷。林男落網後身上僅有一隻工作用手機及在香港註冊的黑莓卡境外門號，另外僅帶護照和2萬多元新台幣現金，令人意外的是，林男在北市中山區某酒店上班的酒店妹陳女也被檢察官認定涉案，以槍擊案同案證人身分遭警方傳喚到案說明。

林嫌今天26日凌晨在嘉義縣阿里山某民宿落網，雖坦承涉案但拒絕配合供出幕後詳情，警方在他身上搜出一支iPhone13手機，但有使用密碼上鎖，藉此規避警方掃臉開鎖手機，且態度相當冷漠，警方持搜索票要他打開手機，林嫌漠然回應「你們有辦法就自己開」，警方查出該手機門號是香港黑莓卡，研判是槍擊行動前幕後藏鏡人交付給槍手的工作手機，目前警方已將該手機送刑大科偵隊進行數位鑑識破解中。

儘管槍手使用第三方手機和境外門號SIM卡規避警方查緝，但北市警方透過海底撈針的辦案手段：從建立槍手犯案前後的移動動線後，再從動線沿線的手機基地台針對數萬筆海量手機封包訊號比對，從中過濾每個基地台均有出現的手機門號，以通訊科技偵查中工作量最繁重的「封包過濾」手段，鎖定槍手犯案前後的電話號碼，赫然發現該門號案發前後與一在北市中山區某酒店上班的陳女（23歲）頻繁通話，專案小組緊急以槍擊案證人身分約談陳女到案。

外貌亮麗的陳女相當痴情，她到案坦承和槍手林男同居是男女朋友關係，但否認知悉男友涉及槍擊案，對於男友犯案、逃亡行為並不知情，但警方發現陳女刪除海量與林男通話訊息和通聯記錄，可能涉嫌滅證、槍擊案幫助犯的涉案問題，目前暫依同案共犯身分將她移送法辦。

