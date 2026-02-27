　
    • 　
>
國際

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲台灣籍33歲楊姓男子在菲律賓被逮捕。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓國家警察2月在大馬尼拉地區巴賽城（Pasay）破獲非法槍械交易案，逮捕一名39歲中國籍男子與一名33歲台灣籍男子，當局正深入追查兩人是否與境內更大規模的跨國槍械走私集團有關聯。刑事局駐菲聯絡官表示，這名台灣籍男子在台灣曾有前科。

Inquirer.net報導，菲律賓警方2月25日在巴賽城一家餐廳展開行動，查獲左輪手槍、彈藥、手機等，並逮捕2名男子，分別為中國籍與台灣籍。

菲律賓國家警察總長納塔特（Jose Melencio Nartate Jr.）27日透過聲明表示，這次的逮捕行動彰顯警方掃蕩非法槍械網絡的決心，特別是針對涉及外籍人士的案件，「情報單位正進行全面查證，釐清這些人是否為大型犯罪集團的一員」，目前正釐清兩名嫌犯在菲國的聯絡網與同夥身分。

刑事局駐菲聯絡官告訴中央社，落網的台灣籍楊姓男子在台灣曾有傷害及公共危險相關前科，是在2016年前往菲律賓。

納塔特表示，此次行動是掃蕩馬尼拉大都會區非法槍械氾濫行動的一環，執法不分國籍，「我們絕不容許罪犯把菲律賓當作犯罪天堂。若有人來這裡犯法，就等著被菲律賓國家警察逮捕，接受司法制裁」。

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

必比登名店出包！　白飯加料瓷碗碎片
國道飛來鐵片！砸穿44人客運玻璃　司機負傷
年薪65億留不住！從蘋果跳到Meta　又被「神秘價碼」挖到O
「情趣按摩」害陰道發炎！　女怒告師傅性侵
麻疹個案「台北活動足跡曝」！　曾搭公車、捷運板南線
傳奇球星餵球！　陳偉殷認證費仔：將是中華隊一大助力

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

泰國軍方表示，今天（24日）在邊境與柬埔寨部隊交火，柬方違反去年12月簽署的停火協議。

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

杜特蒂掃毒涉「法外處決」　23日開預審庭

泰國72頭老虎12天接連暴斃！屍體燒不完

