國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜特蒂「鐵腕掃毒」殺數千人！涉法外處決　國際法院23日開預審庭

▲▼菲律賓前總統杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓前總統杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因掃毒戰期間涉嫌「法外處決」數千名可疑毒販，遭控犯下危害人類罪，國際刑事法院將於2月23日至27日分4天舉行預審庭，法官將檢視檢方證據是否足以進入正式審判程序。

國際刑事法院近日宣布，預審聽證將在2月23日、24日、26日及27日進行，由法官評估檢察官提出的證據是否充分證明杜特蒂犯下被控罪行。國際刑事法院特別強調，預審聽證屬於準備程序而非正式審理，現階段法官不會作出有罪或無罪判定，預審結束後將在60天內決定案件能否進入審理階段。

案件源於杜特蒂在2011年至2022年擔任納卯（Davao）市長及總統期間發動的鐵腕掃毒行動。人權組織指控，警方在掃毒過程中以私刑方式處決數以千計民眾，涉及法外處決，因此將杜特蒂告上國際刑事法院。

菲律賓政府於2025年3月逮捕杜特蒂並將其送往海牙接受國際刑事法院審判，檢方正式起訴他犯下危害人類罪。

值得注意的是，菲律賓早在2019年3月便在杜特蒂指示下退出羅馬規約，也就是國際刑事法院的法源基礎，並拒絕配合調查。然而國際刑事法院堅持，由於掃毒殺戮事件發生於菲律賓仍為簽署國期間，法院對此案仍享有管轄權。

關於杜特蒂的出庭問題，國際刑事法院發言人馬耶（Oriane Maillet）2月20日透過媒體群組證實，杜特蒂已在2月18日以書面形式放棄親自出席預審聽證的權利，並表示理解可能產生的法律後果，國際刑事法院已核准這項請求。

馬耶特別指出，法官早在1月26日即根據醫療專家評估認定年邁的杜特蒂健康狀況足以出席程序，因此這次缺席並非健康考量。不過依照規定，若案件進入正式審判階段，審理不得在被告缺席情況下進行。

目前杜特蒂被羈押在海牙國際刑事法院拘留中心。國際刑事法院強調該中心環境符合「最高國際人權標準」，且在法院作出有罪判決前，杜特蒂應被推定為無罪。

▲▼菲律賓總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓前總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）在當地仍獲高度支持。（圖／路透）

儘管面臨嚴重指控，杜特蒂在菲律賓國內仍保有相當支持度。他的女兒、現任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）已在2月18日正式宣布將角逐2028年總統大選。

根據社會氣象站（Social Weather Stations）和亞洲脈動（Pulse Asia）在2025年底進行的民調顯示，薩拉·杜特蒂的施政滿意度與民眾信任度均超越其他主要政界人士，顯示杜特蒂家族在菲律賓政壇仍具有強大影響力。

 
02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

杜特蒂預審法外處決國際刑事法院薩拉東南亞要聞

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

