　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國清邁12天「72頭老虎」接連離奇暴斃！　屍體堆成山燒不完

▲▼泰72老虎12天內接連暴斃！屍體燒不完。（圖／翻攝自Facebook／Tiger Kingdom Chiang Mai）

▲清邁2處老虎保育園區發生集體感染，導致72頭老虎死亡。（圖／翻攝自Facebook／Tiger Kingdom Chiang Mai）

記者王佩翊／編譯

泰國清邁府湄林（Mae Rim）和湄登（Mae Taeng）2處老虎保育園區爆發大規模貓瘟疫情，短短12天內已有72頭老虎死亡，甚至已經來不及火化，部分屍體被埋在2個不同的坑洞中。此外，目前還有23頭老虎出現病徵，情況令人擔憂。

根據《民意報》報導，泰國國家公園暨野生動植物保育局第16辦公室主任格里奇薩揚21日證實，死亡老虎全數感染貓瘟病毒，也就是貓小病毒（Feline Parvovirus），且合併黴漿菌感染。

事發後國家公園暨野生動植物保育局與清邁大學展開合作，調查了屍體與老虎居住環境，最終確認死因。

泰國畜牧廳長宋猜20日指出，貓瘟病毒會快速攻擊消化系統及免疫系統，導致嘔吐、嚴重血便、高燒、精神萎靡及食慾不振，死亡率極高。他坦言，「老虎不像貓狗能與人親近，等發現症狀時往往已經太晚。」

格里奇薩揚接受訪問時透露，由於死亡數量龐大，焚化爐根本來不及處理老虎屍體，當局已將部分屍體分兩處掩埋，並做好標記。他強調，「我們的獸醫已經接受公衛單位檢查，確認沒有人員遭到感染，但仍需持續密切追蹤。」目前園區內尚存95頭老虎，由6名工作人員照護。

目前相關清消工作已經完成，以確保控制疫情不會進一步擴散。此外，獸醫團隊也正在準備為其餘的老虎施打貓瘟疫苗。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超狂開工禮！　老闆買千張大樂透送員工
魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬
最美議員拜年「胸前1心機」！選民狂哀號：字幕別鬧
快訊／老高首發聲！　回應2大傳聞
醫美老闆遭轟4槍！　槍手身影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

泰國清邁12天「72頭老虎」接連離奇暴斃！　屍體堆成山燒不完

川普關稅違法「民調也慘敗」！　64%美國人不滿

牙痛要命！日本研究：長輩「蛀牙不補」死亡風險飆增1.7倍

川普加徵15%全球關稅「2國逃過一劫」　各國反應一次看

被愛犬「舔一下」引發敗血症！她四肢截肢搶命　曝生死經歷

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

川普第一反應曝光！得知關稅案被推翻　反問一句怒火中燒

加碼至15%！川普動用沉睡50年法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

仙氣飄飄藏危機！這款飲料「喝錯」恐害胃炸裂　急診醫師示警

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

泰國清邁12天「72頭老虎」接連離奇暴斃！　屍體堆成山燒不完

川普關稅違法「民調也慘敗」！　64%美國人不滿

牙痛要命！日本研究：長輩「蛀牙不補」死亡風險飆增1.7倍

川普加徵15%全球關稅「2國逃過一劫」　各國反應一次看

被愛犬「舔一下」引發敗血症！她四肢截肢搶命　曝生死經歷

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

川普第一反應曝光！得知關稅案被推翻　反問一句怒火中燒

加碼至15%！川普動用沉睡50年法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

仙氣飄飄藏危機！這款飲料「喝錯」恐害胃炸裂　急診醫師示警

菅野智之、菊池雄星報到！　日本武士隊宮崎開訓

新房太貴！想買「高雄40年套房」當退休宅　網點2問題搖頭

娶到植物控老婆「住家變森林」　男分享結婚前後驚人對比照爆紅

BMW「車貸剛繳完」就撞爛！　陸男燦笑合照：至少人沒事

別花太多時間在憎恨！《陽光女子》飆破6億登影史冠軍　網淚推3大金句：哭到暈

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

與綠營合作？魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬

台灣脫口秀OG認曾萌退意　壯壯感性曝背後辛酸「竟然有人在意我」

快訊／台中海鮮餐廳初六火警！廚師臉部雙手燙傷送醫

【說好的不見不散】柯基公園散步不見老朋友...孤零零地四處張望QQ

國際熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

川普動用這法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

川普怒了　得知對等關稅敗訴第一反應曝

不只金價飆　日本「5圓硬幣」身價超車面額

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

日本「裸男祭」恐怖踩踏事故！3昏迷

川普加徵10%關稅　日官員：可以理解

詭異自燃！婦獨自燒成灰　家具卻完好

回應美國關稅　德總理：歐盟將協商統一立場

德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

更多熱門

相關新聞

僧人清晨徒步化緣「慘遇飛車撞死」！

僧人清晨徒步化緣「慘遇飛車撞死」！

泰國北碧府21日清晨發生一起死亡車禍，有兩輛轎車在加油站前方相撞後失控旋轉，其中一輛車竟直接撞上一名正在路邊化緣的僧人，導致這名僧人當場死亡。

10歲童遭霸凌扯下體！1顆睪丸壞死切除

10歲童遭霸凌扯下體！1顆睪丸壞死切除

玉管處與港務公司簽MOU　共推生物多樣保育

玉管處與港務公司簽MOU　共推生物多樣保育

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

閃婚蒙面女「婚禮揭面紗」才知是鬍鬚男！

閃婚蒙面女「婚禮揭面紗」才知是鬍鬚男！

關鍵字：

老虎貓瘟疫情清邁保育東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面