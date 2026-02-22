泰國清邁12天「72頭老虎」接連離奇暴斃！　屍體堆成山燒不完

▲清邁2處老虎保育園區發生集體感染，導致72頭老虎死亡。（圖／翻攝自Facebook／Tiger Kingdom Chiang Mai）



記者王佩翊／編譯

泰國清邁府湄林（Mae Rim）和湄登（Mae Taeng）2處老虎保育園區爆發大規模貓瘟疫情，短短12天內已有72頭老虎死亡，甚至已經來不及火化，部分屍體被埋在2個不同的坑洞中。此外，目前還有23頭老虎出現病徵，情況令人擔憂。

根據《民意報》報導，泰國國家公園暨野生動植物保育局第16辦公室主任格里奇薩揚21日證實，死亡老虎全數感染貓瘟病毒，也就是貓小病毒（Feline Parvovirus），且合併黴漿菌感染。

事發後國家公園暨野生動植物保育局與清邁大學展開合作，調查了屍體與老虎居住環境，最終確認死因。

泰國畜牧廳長宋猜20日指出，貓瘟病毒會快速攻擊消化系統及免疫系統，導致嘔吐、嚴重血便、高燒、精神萎靡及食慾不振，死亡率極高。他坦言，「老虎不像貓狗能與人親近，等發現症狀時往往已經太晚。」

格里奇薩揚接受訪問時透露，由於死亡數量龐大，焚化爐根本來不及處理老虎屍體，當局已將部分屍體分兩處掩埋，並做好標記。他強調，「我們的獸醫已經接受公衛單位檢查，確認沒有人員遭到感染，但仍需持續密切追蹤。」目前園區內尚存95頭老虎，由6名工作人員照護。

目前相關清消工作已經完成，以確保控制疫情不會進一步擴散。此外，獸醫團隊也正在準備為其餘的老虎施打貓瘟疫苗。