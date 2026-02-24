泰國住持「激戰6女」！淫亂私密照被抓包　正宮吃醋揭穿性醜聞

▲該名住持在醜聞爆發後神隱。（圖／翻攝自民意報、Thaitabloid）



記者王佩翊／編譯

泰國暖武里一名住持因被爆出同時與6名女子有染，因此引發爭議，最終於2月23日宣布還俗，結束僧侶生涯。有2名同時與該名住持保有男女關係的女子因相互嫉妒而發生爭吵，相關影片外流後引發軒然大波，更扯出另外4名女子。而該名住持甚至被爆出用金錢換取女性的私密性感照。

根據泰國媒體報導，影片中，一名自稱「Pong」的女子聲稱自己是該住持的「元配妻子」，並當面質問另一名被指控為「小三」的女子。Pong指控這名住持長期匯款給其他女性，還安排在寺廟外私下會面。

該名聲稱是住持元配的女子表示，自己從男方手機上看到「小三」的露骨簡訊與胸部特寫照片。但被指控是小三的另一名女子否認與住持有染，表示自己已經有男友。不過消息傳出，她每當需要錢時，就會傳送自己胸部的私密照片給該名僧侶。

▲國家佛教辦公室介入調查後，寺廟才強調，當事住持已經還俗。（圖／翻攝自民意報、Thaitabloid）



相關影片2月6日開始於泰國網路上廣為流傳後，迅速引發輿論撻伐。除了影片中出現的2名女子外，這名僧侶更接連被爆出與另外4名女性也有不正當關係，涉及人數高達6人。

在輿論壓力下，國家佛教辦公室官員於2月23日介入調查，前往Bua Kwan寺廟與暖武里府僧侶長官商討此案。該省僧侶長官向官員表示，涉事住持已在醜聞爆發後3天還俗，但未說明住持是否承認不當行為。

國家佛教辦公室將在資料庫中記錄這名住持的行為，並向高階僧侶官員報告此事。相關單位將進一步調查寺廟的財務往來，追查住持涉嫌給予每名女子金錢的資金來源。

網路上還流傳，該名住持曾提供金錢資助其中一名女子經營髮廊，甚至有指控稱他給4名女子整形手術費用，其中一人據稱為緬甸籍。